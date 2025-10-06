Как отключить зацикленный просмотр видео в iOS 26







С релиза С релиза iOS 26 прошёл почти месяц, но многие до сих пор не могут привыкнуть к дизайну Liquid Glass и некоторым новым функциям. Например, после обновления iPhone начал автоматически зацикливать все видео в приложении «Фото». Увы, не всегда это бывает полезно. Рассказываем, как отключить повторное автовоспроизведение видео в iOS.

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения»;

Найдите «Фото» и войдите в него;

Пролистайте вниз до переключателя «Повтор видео»;

Выключите этот тумблер;

Готово!

Сразу отметим, что функция автоповтора видео появилась ещё в iOS 18, но у многих она была отключена по умолчанию. С релизом iOS 26 эта фича могла включится. Поначалу она может быть удобной, но такая опция быстро начинает раздражать, особенно при просмотре длинных клипов.Интересно, что до этого (iOS 17 и старше) включать автоповтор приходилось вручную для каждого видео через опцию «Воспроизвести как слайдшоу». Чтобы выключить повтор роликов в iOS 18/26, выполните следующее:При необходимости вы можете также отключить автовоспроизведение видео и Live-фото в этом меню. Не забудьте сохранить этот гайд в избранное и поделиться с друзьями.