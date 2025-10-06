Как отключить зацикленный просмотр видео в iOS 26

С релиза iOS 26 прошёл почти месяц, но многие до сих пор не могут привыкнуть к дизайну Liquid Glass и некоторым новым функциям. Например, после обновления iPhone начал автоматически зацикливать все видео в приложении «Фото». Увы, не всегда это бывает полезно. Рассказываем, как отключить повторное автовоспроизведение видео в iOS.
Интересно, что до этого (iOS 17 и старше) включать автоповтор приходилось вручную для каждого видео через опцию «Воспроизвести как слайдшоу». Чтобы выключить повтор роликов в iOS 18/26, выполните следующее:
- Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения»;
- Найдите «Фото» и войдите в него;
- Пролистайте вниз до переключателя «Повтор видео»;
- Выключите этот тумблер;
- Готово!
При необходимости вы можете также отключить автовоспроизведение видео и Live-фото в этом меню. Не забудьте сохранить этот гайд в избранное и поделиться с друзьями.