Как отправить фото и видео по WhatsApp без сжатия

Фото: Pixabay
Благодаря последнему апдейту в мессенджер добавили возможность переслать фотографии и видеофайлы документом, не меняя их исходное качество. Пока функция доступна только для iOS.
Наверняка вы замечали, что снимки, которыми вы хотели бы поделиться с друзьями и близкими, выглядят не так красиво, если их отправить по WhatsApp. Мессенджер сжимает изображение, из-за чего детализация и цветопередача сильно страдают. Последняя версия мессенджера для iOS, позволяет увидеть изображение или видео таким, как его задумал автор. Вот как это сделать:
- Открываем нужный для отправки чат;
- Жмем «+» в левой нижней части экрана;
- Далее выбираем «Документ»;
- Следом «Выбрать фото или видео»;
- Указываем медиафайл, который хотим отправить.
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Обратите внимание: допустимый размер файла не более 2 ГБ. Кроме того, опция находится только на начальной стадии развертывания и может отсутствовать у некоторых пользователей. Несмотря на то, что обычно обновления в первую очередь приходят владельцам Android, в этот раз все наоборот — функция пока доступна только на iOS.