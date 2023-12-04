Как отправить фото и видео по WhatsApp без сжатия

Открываем нужный для отправки чат;

Жмем «+» в левой нижней части экрана;

Далее выбираем «Документ»;

Следом «Выбрать фото или видео»;

Указываем медиафайл, который хотим отправить.



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Благодаря последнему апдейту в мессенджер добавили возможность переслать фотографии и видеофайлы документом, не меняя их исходное качество. Пока функция доступна только для iOS.Наверняка вы замечали, что снимки, которыми вы хотели бы поделиться с друзьями и близкими, выглядят не так красиво, если их отправить по WhatsApp. Мессенджер сжимает изображение, из-за чего детализация и цветопередача сильно страдают. Последняя версия мессенджера для iOS, позволяет увидеть изображение или видео таким, как его задумал автор. Вот как это сделать:Обратите внимание: допустимый размер файла не более 2 ГБ. Кроме того, опция находится только на начальной стадии развертывания и может отсутствовать у некоторых пользователей. Несмотря на то, что обычно обновления в первую очередь приходят владельцам Android, в этот раз все наоборот — функция пока доступна только на iOS.