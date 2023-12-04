Как отправить фото и видео по WhatsApp без сжатия

Артем
ц5г6ц6г.png
Фото: Pixabay

Благодаря последнему апдейту в мессенджер добавили возможность переслать фотографии и видеофайлы документом, не меняя их исходное качество. Пока функция доступна только для iOS.

Наверняка вы замечали, что снимки, которыми вы хотели бы поделиться с друзьями и близкими, выглядят не так красиво, если их отправить по WhatsApp. Мессенджер сжимает изображение, из-за чего детализация и цветопередача сильно страдают. Последняя версия мессенджера для iOS, позволяет увидеть изображение или видео таким, как его задумал автор. Вот как это сделать:

  • Открываем нужный для отправки чат;
  • Жмем «+» в левой нижней части экрана;
  • Далее выбираем «Документ»;
  • Следом «Выбрать фото или видео»;
  • Указываем медиафайл, который хотим отправить.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

нфукнфк.png


Обратите внимание: допустимый размер файла не более 2 ГБ. Кроме того, опция находится только на начальной стадии развертывания и может отсутствовать у некоторых пользователей. Несмотря на то, что обычно обновления в первую очередь приходят владельцам Android, в этот раз все наоборот — функция пока доступна только на iOS.
7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
В WhatsApp наконец приходит одна из лучших функций Telegram
В WhatsApp теперь можно секретничать: в мессенджере появились закрытые чаты с доступом по паролю
WhatsApp вернул одну из старых, но очень популярных функций. Похоже, пользователи действительно страдали без неё

Рекомендации

Рекомендации

Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас
Как правильно обновиться на iOS 17 в России. Есть несколько важных нюансов
В России появился новый способ оплачивать покупки в App Store, Spotify, Steam, PlayStation, Xbox и других сервисах
В iOS 17 появились анимации жестов на видео. Как их использовать в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+5503
Вася Вотафаков
Почему не сделать настройку — отправлять фото и видео в максимальном качестве. И не тыкать каждый раз и каждое видео.
Вчера в 20:05
#
+1059
Grealex
Это было бы очень просто и удобно.
Вчера в 20:32
#