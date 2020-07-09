Во время съемки на фронтальную камеру на экране iPhone отображается зеркальная версия снимка. Это делается потому, что люди привыкли видеть своё отражение в зеркале именно в таком формате. После нажатия кнопки спуска затвора фотография будет сохранена в противоположной ориентации, и технически она будет соответствовать реальности. Тем не менее, вы можете повлиять на эту функцию.
Большинство людей воспринимают сохраненную незеркальную фотографию неверной и хотят, чтобы она сохранялась в той ориентации, которая отображается на экране при съемке. Ранее изменить это можно было с помощью встроенных инструментов редактирования, но в iOS 14 появилась специальная опция, которая позволяет сразу сохранять кадр после съемки зеркально.
Как отразить селфи-фото на iPhone
- Откройте «Настройки»
- Перейдите в раздел «Камера»
- Прокрутите вниз до пункта Composition
- Здесь нужно включить опцию «Передняя камера зеркально»
Эта возможность доступна только в iOS 14, публичная версия которой будет выпущена только в сентябре, а сейчас она доступна в программе бета-тестирования. Если вы сейчас используете iOS 13 или более раннюю версию, то вы можете вручную «отзеркалить» ваше селфи с помощью встроенных инструментов в приложении «Фото».
Как отразить селфи на iOS 13 и более ранних версиях
- Откройте нужную фотографию в приложении «Фото»
- Нажмите «Изменить»
- Выберите элементы управления кадрированием, третий значок на нижней панели инструментов.
- Нажмите кнопку изменения отображения, которая расположена в верхнем левом углу экрана.
- Для сохранения нажмите кнопку «Готово».
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