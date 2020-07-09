Откройте «Настройки»

Перейдите в раздел «Камера»

Прокрутите вниз до пункта Composition

Здесь нужно включить опцию «Передняя камера зеркально»

Откройте нужную фотографию в приложении «Фото»

Нажмите «Изменить»

Выберите элементы управления кадрированием, третий значок на нижней панели инструментов.

Нажмите кнопку изменения отображения, которая расположена в верхнем левом углу экрана.

Для сохранения нажмите кнопку «Готово».







Во время съемки на фронтальную камеру на экране iPhone отображается зеркальная версия снимка. Это делается потому, что люди привыкли видеть своё отражение в зеркале именно в таком формате. После нажатия кнопки спуска затвора фотография будет сохранена в противоположной ориентации, и технически она будет соответствовать реальности. Тем не менее, вы можете повлиять на эту функцию.Большинство людей воспринимают сохраненную незеркальную фотографию неверной и хотят, чтобы она сохранялась в той ориентации, которая отображается на экране при съемке. Ранее изменить это можно было с помощью встроенных инструментов редактирования, но в iOS 14 появилась специальная опция, которая позволяет сразу сохранять кадр после съемки зеркально.Эта возможность доступна только в iOS 14, публичная версия которой будет выпущена только в сентябре, а сейчас она доступна в программе бета-тестирования. Если вы сейчас используете iOS 13 или более раннюю версию, то вы можете вручную «отзеркалить» ваше селфи с помощью встроенных инструментов в приложении «Фото».