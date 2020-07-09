iPhone
Во время съемки на фронтальную камеру на экране iPhone отображается зеркальная версия снимка. Это делается потому, что люди привыкли видеть своё отражение в зеркале именно в таком формате. После нажатия кнопки спуска затвора фотография будет сохранена в противоположной ориентации, и технически она будет соответствовать реальности. Тем не менее, вы можете повлиять на эту функцию.

Большинство людей воспринимают сохраненную незеркальную фотографию неверной и хотят, чтобы она сохранялась в той ориентации, которая отображается на экране при съемке. Ранее изменить это можно было с помощью встроенных инструментов редактирования, но в iOS 14 появилась специальная опция, которая позволяет сразу сохранять кадр после съемки зеркально.

Как отразить селфи-фото на iPhone
  • Откройте «Настройки»
  • Перейдите в раздел «Камера»
  • Прокрутите вниз до пункта Composition
  • Здесь нужно включить опцию «Передняя камера зеркально»

Настройки

Эта возможность доступна только в iOS 14, публичная версия которой будет выпущена только в сентябре, а сейчас она доступна в программе бета-тестирования. Если вы сейчас используете iOS 13 или более раннюю версию, то вы можете вручную «отзеркалить» ваше селфи с помощью встроенных инструментов в приложении «Фото».

Как отразить селфи на iOS 13 и более ранних версиях
  • Откройте нужную фотографию в приложении «Фото»
  • Нажмите «Изменить»
  • Выберите элементы управления кадрированием, третий значок на нижней панели инструментов.
  • Нажмите кнопку изменения отображения, которая расположена в верхнем левом углу экрана.
  • Для сохранения нажмите кнопку «Готово».
Фото


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