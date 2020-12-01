





Запуск консолей следующего поколения от Sony и Microsoft был омрачен дефицитом, а также действиями перекупщиков, которые скупали устройства, чтобы перепродавать их с огромной наценкой. В сети появилось два сайта, которые помогут отслеживать наличие PlayStation 5 и Xbox Series X|S в розничных сетях.Сайты показывают наличие консолей одновременно в «М.Видео», «1С Интерес», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Технопарк», GamePark, Videoigr.net и «Ситилинк». Помимо веб-версий, разработчики запустили ботов для Telegram и VK, которые оповестят в мессенджере в случае, если консоль появится в наличии у той или иной сети. Стоит отметить, что доступ к ботам платный, он составляет 150 рублей в качестве единоразового платежа.