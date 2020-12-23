В мессенджере Telegram представлен огромный выбор различных ботов, которые значительно расширяют функциональность сервиса. К примеру, это могут быть ассистенты для скачивания видео с популярных платформ, информаторы о курсах валют, напоминалки, генераторы сложных паролей и QR-кодов. В этой заметке мы расскажем о боте, который позволяет отслеживать скидки на игры в магазине PlayStation Store.
Бот со скидками называется PS Store Prices и работает он абсолютно бесплатно. Среди поддерживаемых магазинов: русский, американский и немецкий. Он присылает своевременные уведомления о всех снижениях цен. Помимо этого, PS Store Prices позволяет отслеживать определенные игры. С помощью кнопки My Games вы можете создать список желания и будет уведомлять об изменениях стоимости. Добавляются игры нажатием кнопки «+» Add Game.
Из плюсов PS Store Prices стоит обязательно отметить отсутствие раздражающей рекламы. Для тех, кто захочет поддержать разработчиков рублём имеется кнопка Donate в разделе Settings.
Если вы не используете Telegram, то следить за распродажами и скидками в PlayStation Store можно с помощью сайта psprices. У этого сервиса аналогичная функциональность, за исключением того, что он работает в браузере и уведомляет по электронной почте. Также можно создавать список желания и отслеживать конкретные игры. Еще одна интересная фишка psprices — он показывает стоимость не только цифровых версий, но и физических копий в розничных сетях.
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