Как отвязать Apple Watch от iPhone перед продажей

Фархад
Apple Watch
 
Иногда пользователи смарт-часов Apple сталкиваются с необходимостью отвязать носимый гаджет от своего iPhone, чтобы отдать его другому члену семьи или просто продать. Рассказываем, как правильно разорвать пару и удалить все данные.

Сразу отметим, что при разрыве пары с Apple Watch на них восстанавливаются заводские настройки. Для того, чтобы отвязать часы, расположите их рядом с iPhone и выполните следующие шаги:
  • Откройте приложение Watch на iPhone;
  • Перейдите на вкладку «Мои часы» и нажмите «Все часы» в левом верхнем углу;
  • Нажмите на значок (i) рядом с нужными часами; 
  • Выберите «Разорвать пару с Apple Watch» и подтвердите действие;
  • Введите пароль Apple ID, чтобы выключить блокировку при повторной активации. 
Apple Watch

Перед стиранием всех данных весь контент и настройки сохранится в iCloud. При желании эту резервную копию можно использовать для восстановления данных на новых Apple Watch.

Если вдруг у вас нет iPhone под рукой (в случае пропажи), вы можете отвязать Apple Watch с самих часов. Для этого нужно следующее:
  • Зайдите в «Настройки» > «Основные» > «Сброс»> «Стереть контент и настройки»;
  • Введите свой пароль при необходимости и подтвердите стирание;
  • Дождитесь окончания процесса.
Apple Watch

Теперь можете заново настроить Apple Watch, подключив их к другому iPhone. Чтобы выключить блокировку активации, вам понадобится ввести Apple ID, привязанный к часам.
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