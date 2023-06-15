Как отвязать Apple Watch от iPhone перед продажей

Откройте приложение Watch на iPhone;

Перейдите на вкладку «Мои часы» и нажмите «Все часы» в левом верхнем углу;

Нажмите на значок (i) рядом с нужными часами;

Выберите «Разорвать пару с Apple Watch» и подтвердите действие;

Введите пароль Apple ID, чтобы выключить блокировку при повторной активации.

Зайдите в «Настройки» > «Основные» > «Сброс»> «Стереть контент и настройки»;

Введите свой пароль при необходимости и подтвердите стирание;

Дождитесь окончания процесса.

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Иногда пользователи смарт-часов Apple сталкиваются с необходимостью отвязать носимый гаджет от своего iPhone, чтобы отдать его другому члену семьи или просто продать. Рассказываем, как правильно разорвать пару и удалить все данные.Сразу отметим, что при разрыве пары с Apple Watch на них восстанавливаются заводские настройки. Для того, чтобы отвязать часы, расположите их рядом с iPhone и выполните следующие шаги:Перед стиранием всех данных весь контент и настройки сохранится в iCloud. При желании эту резервную копию можно использовать для восстановления данных на новых Apple Watch.Если вдруг у вас нет iPhone под рукой (в случае пропажи), вы можете отвязать Apple Watch с самих часов. Для этого нужно следующее:Теперь можете заново настроить Apple Watch, подключив их к другому iPhone. Чтобы выключить блокировку активации, вам понадобится ввести Apple ID, привязанный к часам.