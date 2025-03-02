Как отвязать от аккаунта Google устройства, сайты и приложения

Аккаунт Google универсальный, он используется для доступа к почте Gmail, всем прочим сервисам Google, смартфонам и планшетам, а также к сайтам и приложениям. В некоторых случая возникает необходимость отвязать его — например, в целях безопасности, чтобы быть уверенным, что никто не будет пользоваться им без вашего ведома. Как это сделать?
Отвязать аккаунт Google от устройства проще всего через его системные настройки, но это можно сделать и удалённо. Зайдите на сайт техподдержки Google в раздел «Поиск телефона». Здесь будут показаны все устройства, на которых вы выполнили вход со своим аккаунтом. Выберите устройство, которым вы не пользуетесь, нажмите «Выйдите из аккаунта на устройстве», а затем «Выйти». Ваш аккаунт будет отвязан от этого устройства.
Для того, чтобы отвязать от своего аккаунта приложения и сайты, зайдите в раздел безопасности учётной записи. Здесь вы увидите, на какие сайты и приложения вы залогинивались со своим аккаунтом. Нажмите на название любого из них, а затем на кнопку «Удалить» — будет выполнен выход. Если вы снова запустите этот сайт или приложение, вам потребуется снова предоставлять ему доступ к вашему аккаунту. В этом же разделе можно посмотреть сохранённые пароли от сайтов. Они синхронизируются в Chrome между разными платформами и используются для автоматического входа на сайтах с поддержкой Smart Lock. Любой из этих паролей можно удалить.
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