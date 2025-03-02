Как отвязать от аккаунта Google устройства, сайты и приложения

Александр
Google

Аккаунт Google универсальный, он используется для доступа к почте Gmail, всем прочим сервисам Google, смартфонам и планшетам, а также к сайтам и приложениям. В некоторых случая возникает необходимость отвязать его — например, в целях безопасности, чтобы быть уверенным, что никто не будет пользоваться им без вашего ведома. Как это сделать?

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Если вам просто мозолит глаза список ваших устройств при установке приложений через Google Play, вы можете удалить лишние. Для этого зайдите с компьютера в Google Play, нажмите на шестерёнку с настройками (или просто перейдите по этой ссылке) и уберите галочки с тех устройств, которыми вы уже не пользуетесь. Имейте в виду, что ваш аккаунт Google по-прежнему будет к ним привязан, если вы не выполнили сброс ненужного вам смартфона или планшета к заводским настройкам.

Google

Отвязать аккаунт Google от устройства проще всего через его системные настройки, но это можно сделать и удалённо. Зайдите на сайт техподдержки Google в раздел «Поиск телефона». Здесь будут показаны все устройства, на которых вы выполнили вход со своим аккаунтом. Выберите устройство, которым вы не пользуетесь, нажмите «Выйдите из аккаунта на устройстве», а затем «Выйти». Ваш аккаунт будет отвязан от этого устройства.

Google

Для того, чтобы отвязать от своего аккаунта приложения и сайты, зайдите в раздел безопасности учётной записи. Здесь вы увидите, на какие сайты и приложения вы залогинивались со своим аккаунтом. Нажмите на название любого из них, а затем на кнопку «Удалить» — будет выполнен выход. Если вы снова запустите этот сайт или приложение, вам потребуется снова предоставлять ему доступ к вашему аккаунту. В этом же разделе можно посмотреть сохранённые пароли от сайтов. Они синхронизируются в Chrome между разными платформами и используются для автоматического входа на сайтах с поддержкой Smart Lock. Любой из этих паролей можно удалить.

Google
Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
15
Cсылки по теме:
В поисковике Google появилась новая кнопка, которую ждали все
Google может остаться без Chrome
«Google Диск» раздает пользователям новую опцию совершенно бесплатно

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Hermes
+1121
Hermes
Зачем?
29 ноября 2016 в 21:04
#
Pofigist
+42
Pofigist
Лучше напишите как оБезопасить свой ПК от уродско-назойливых сервисов яндекс и мейл, а также встраиваемых их расширений.
Задолбали чесслово ;)
29 ноября 2016 в 22:36
#
Oskarr
+367
Oskarr Pofigist
Перед установкой чего либо глаза раскрывать надо, а не тупо щелкать мышкой по кнопке продолжить.
30 ноября 2016 в 01:28
#
kardigan
+3918
kardigan Oskarr
И то верно! Держи плюс.
30 ноября 2016 в 10:13
#
Pofigist
+42
Pofigist
Я смотрю некий Oskarr умнее всех тут :))
Для таких" танкистов" поясняю: не везде есть возможность выбрать список устанавливаемого, да и бывали случаи когда снимаешь все галочки с надеждой что это убогое дерьмо не установится, а оно каким-то образом позже устанавливается.
Так ято не надо тут строить из себя знатока всего и вся ;)
30 ноября 2016 в 14:16
#
+148
lanskyMsk Pofigist
Я смотрю, некий пофигист, тут, пытается показаться умнее, некого оскара...
Назови, плз, пару-тройку этих приложений, в которых нельзя отменить установку мусорного софта от яндекса и мейла?
30 ноября 2016 в 15:34
#
Pofigist
+42
Pofigist
Если некого ланскимск никогда не было подобной муйни, то лучше помолчать и не вмтревать во взрослые разговоры :))
30 ноября 2016 в 16:29
#
Oskarr
+367
Oskarr
Ну, я не утверждаю, что я знаток всего и вся, но скорее всего точно дольше вашего общаюсь с компьютерами. Посему, могу вам посоветовать еще иметь при себе софт, для удаления программ, который отслеживает любую установку, любых программ в реальном времени. Памяти этот софт много не занимает, зато сразу реагирует на установку любой программы.
1 декабря 2016 в 00:17
#
Pofigist
+42
Pofigist
А вот это уже дельный совет.
Благодарю.
1 декабря 2016 в 09:51
#

Читайте также