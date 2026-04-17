Как передавать файлы с Samsung Galaxy на iPhone по AirDrop

Передача файлов между iPhone и Android-смартфонами всегда была проблематичной. Всё из-за ограничений Apple и использования разных протоколов: один гаджет полагается на AirDrop, второй — на Quick Share. В результате все зачастую обмениваются файлами через мессенджеры. Но с недавним обновлением ПО Samsung добавила поддержку обмена с устройствами Apple прямо в свою систему. Фактически, это аналог AirDrop, но для двух разных экосистем. Рассказываем, как это работает.

Зайдите в «Настройки» > «Подключенные устройства» > «Быстрый обмен»;

Тут нужно включить функцию и активировать пункт обмена с устройствами Apple. Это делается один раз;

Затем выберите нужно фото или видео из «Галереи» и жмём «Поделиться»;

Нажмите на «Быстрый обмен» и дождитесь появления iPhone в списке;

Тапните по названию iPhone и отправка пойдёт сразу;

Готово!

На Galaxy откройте панель быстрых настроек и включите «Быстрый обмен», чтобы устройство было доступно для приёма;

На iPhone выберите файл, нажмите «Поделиться» > AirDrop;

Найдите свой Galaxy в списке устройств и нажмите на него;

Подтвердите приём на смартфоне Samsung;

Готово!

Вся магия завязана на Quick Share — фирменную функцию Samsung. Суть в том, что Galaxy теперь может находить устройства Apple поблизости и отправлять им файлы напрямую. Без интернета, без сжатия, без лишних шагов. Пока функция доступна на новых моделях серии Galaxy S26, но постепенно появится и на других устройствах. Похожее решение уже продвигает и Google на своих Pixel, так что тренд очевиден — барьер между iOS и Android начинают ломать. Также можно передавать/принимать файлы на Mac или iPad.Теперь к практике — как этим пользоваться. Для начала убедитесь, что ваш Galaxy обновлён до последней версии ПО, а также обновите все системные приложения в Galaxy Store и Google Play. Далее можно приступать к передаче.Для отправки файлов с Samsung Galaxy на iPhone, нужно выполнить следующее:Важно: на iPhone должен быть включён AirDrop в режиме «Для всех» хотя бы на 10 минут, иначе устройства не увидят друг друга.Для отправки медиа с iPhone на Samsung Galaxy, нужно выполнить следующее:Обратите внимание, что оба устройства должны быть рядом, с включёнными Wi-Fi и Bluetooth. Samsung обещает в будущем развернуть поддержку передачи файлов на iPhone и другие гаджеты Apple на большее количество устройств Galaxy.