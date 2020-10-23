ClipDrop
Появилась бета-версия приложения ClipDrop от французского разработчика Серила Дианя. Оно позволяет «вырезать» объекты из реального мира и переносить их на рабочий стол компьютера. На переносимых изображениях автоматически убирается фон.

После трансфера картинка появляется на рабочем столе в формате png и сохраняется в библиотеке приложения. ClipDrop умеет переносить изображения в в Adobe Photoshop, но для этого нужно установить плагин. Помимо людей и объектов, приложение также позволяет сканировать текст.

Чтобы «перенести» предмет из реальности на рабочий стол нужно установить ClipDrop на смартфон и компьютер, а затем залогиниться в одну учетную запись. После этих действий в приложении на смартфоне выбираем функцию Clip (Photo перенесет на рабочий стол снимок целиком) и наводим на объект.

Предмет должен находиться на нейтральном фоне. Приложение может отказаться от переноса, если в кадре будет несколько объектов. После выбора и отправки предмета, картинка спустя несколько секунд появится на экране откуда её можно сохранить или скопировать в буфер обмена.

Приложение ClipDrop доступно для Windows, MacOS, Android и iOS. Бесплатная версия позволяет перенести всего 5 объектов, а в библиотеке они будут храниться до 30 дней. Стоимость подписки составляет 799 рублей в месяц, а годового плана — 2790 рублей.


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