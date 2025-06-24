Как перенести вниз адресную строку в Google Chrome на Android





Google анонсировала обновление для браузера Chrome. Теперь владельцы Android-смартфонов могут перенести адресную строку в нижнюю часть экрана. Google анонсировала обновление для браузера Chrome. Теперь владельцы Android-смартфонов могут перенести адресную строку в нижнюю часть экрана. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Это удобно, поскольку до верхней грани дисплея тянуться удобно не всем, особенно на смартфонах с большой диагональю.Настройки расположения открываются двумя способами:• Удержанием пальца на адресной строке• ЧерезОбновление «прилетает» постепенно и доберется до всех пользователей в ближайшие недели.Однако есть способ, как активировать функцию прямо сейчас:• Копируем адрес• Вставляем в адресную строку браузера и жмем «Ввод» на клавиатуре• В графе Bottom Toolbar выбираем Enabled• Жмем «Перезагрузить»Теперь вышеупомянутые способы работают.