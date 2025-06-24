Как перенести вниз адресную строку в Google Chrome на Android

Google анонсировала обновление для браузера Chrome. Теперь владельцы Android-смартфонов могут перенести адресную строку в нижнюю часть экрана.
Настройки расположения открываются двумя способами:
• Удержанием пальца на адресной строке
• Через «Меню» (три точки) → «Настройки» → «Адресная строка» → «Снизу»
Обновление «прилетает» постепенно и доберется до всех пользователей в ближайшие недели.
Однако есть способ, как активировать функцию прямо сейчас:
• Копируем адрес chrome://flags/#android-bottom-toolbar
• Вставляем в адресную строку браузера и жмем «Ввод» на клавиатуре
• В графе Bottom Toolbar выбираем Enabled
• Жмем «Перезагрузить»
Теперь вышеупомянутые способы работают.
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