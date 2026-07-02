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Как переоформить корпоративную SIM-карту на физическое лицо при увольнении

Александр

Фото Magnific

Увольнение — стресс, и среди множества формальностей легко упустить из виду судьбу корпоративного номера телефона, который за годы работы стал практически личным. К нему могут быть привязаны банковские приложения, мессенджеры, двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» и десятки других сервисов. Потерять этот номер после увольнения — значит лишиться доступа ко многим полезным инструментам. К счастью, некоторые компании позволяют сохранить его, переоформив на себя как на физическое лицо. Разберем, как это сделать правильно.

Есть ли у вас право на переоформление?

Прежде всего, важно понимать: корпоративный номер — собственность работодателя. Однако закон не запрещает передачу номера сотруднику при увольнении. Более того, если SIM-карта изначально была личной, а затем оформлена на компанию с вашего согласия, работодатель обязан переоформить её обратно на вас по вашему требованию. Отказ является незаконным и может быть оспорен в судебном порядке.

Главное условие успешного переоформления — добровольное согласие обеих сторон: и компании-владельца номера, и вас как будущего владельца. Поэтому переговоры с работодателем — первый и самый важный шаг.

Шаг 1. Договоритесь с работодателем

Заранее, до даты увольнения, обсудите с руководителем или сотрудником HR-отдела возможность переоформления номера. Лучше закрепить договорённость письменно — например, в дополнительном соглашении к трудовому договору или в отдельном документе, где будут прописаны условия передачи номера. Компания должна подтвердить отсутствие задолженности по номеру и дать согласие на передачу прав на номер оператору связи.

Шаг 2. Узнайте условия вашего оператора

Каждый сотовый оператор устанавливает свои правила переоформления корпоративных номеров. В общем случае процедура включает:

 — Подачу заявки — через личный кабинет юридического лица или при личном визите в салон.
 — Предоставление документов — паспорт будущего владельца, паспорт и доверенность представителя компании (если он присутствует).
 — Оплату услуги — стоимость варьируется от оператора и региона.


Фото Magnific

Шаг 3. Инициируйте процедуру у оператора

У большинства операторов есть два способа:

Вариант А: через личный кабинет оператора

Например, у МТС есть услуга «Разрешение на переоформление номера». Обладающий такими полномочиями сотрудник компании, в которой вы работете, подключает эту услугу на нужный номер в личном кабинете «МТС Бизнес», после чего в течение 14 дней вы подаёте заявку на смену владельца через МТС ID. Процедура бесплатна при подаче онлайн, при обращении в салон это стоит 340 рублей.

У T2 также есть возможность подать заявку на переоформление онлайн через личный кабинет с подтверждением через «Госуслуги».

Вариант Б: личное посещение салона связи

Если онлайн-способ недоступен, вам и представителю компании (или вам с доверенностью от компании) нужно прийти в салон оператора. При себе следует иметь:

 — паспорт будущего владельца номера;
 — паспорт представителя компании и доверенность;
 — саму SIM-карту.

В салоне вы заполняете заявление, подписываете новый договор и оплачиваете услугу (если она платная). После обработки заявки (обычно от нескольких дней до двух недель) номер переходит в ваше личное пользование.


Фото Magnific

Особенности переоформления у разных операторов

При переоформлении SIM-карты тарифный план, как правило, меняется на действующий для физических лиц. Деньги на балансе, если они были, обычно переходят новому владельцу — этот момент стоит уточнить с работодателем заранее.

Что делать, если работодатель отказывается?

Если компания не идёт навстречу, у вас есть несколько вариантов:

1. Напомните о законе. Отказ работодателя переоформить SIM-карту, которая ранее была вашей личной, является незаконным и может быть оспорен.
2. Обратитесь в Роспотребнадзор. Эта инстанция рассматривает споры с операторами связи.
3. Подайте иск в суд. Если номер критически важен, а переговоры зашли в тупик, суд может обязать работодателя и оператора провести переоформление.

Самое важное после переоформления

После того как номер официально перешёл к вам, не забудьте проверить и актуализировать его привязку в банковских приложениях, «Госуслугах», электронной почте, мессенджерах, соцсетях и всех сервисах с двухфакторной аутентификацией. Это защитит вас от потери доступа и возможных мошеннических действий.
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