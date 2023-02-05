Как перевести фото в формате ProRAW в обычный JPEG прямо на iPhone и освободить гигабайты памяти

весить до 100 МБ

Выберите изображение ProRAW для преобразования в приложении Фото;

Нажмите на значок «Поделиться» в нижней части экрана и выберите опцию «Сохранить в Файлы»;





Во всплывающем меню перейдите в нужную папку, чтобы сохранить файл;

Готово — сконвертированный файл в JPEG доступен в указанной папке.





В 2020 году Apple добавила в топовые iPhone возможность съёмки фотографий в формате ProRAW, который не сжимает изображения, позволяя редактировать их на профессиональном уровне. При этом каждый снимок занимает в 10 раз больше места, чем обычные HEIF или JPEG, что со временем может привести к нехватке памяти в смартфоне. В этом гайде расскажу, как можно конвертировать RAW в JPEG на iPhone без использования стороннего софта.Если вы не знали, для чего нужен этот формат, то Apple ProRAW идеально подходит для фотографов и дизайнеров, которым нужна возможность точной коррекции экспозиции, баланса белого и других параметров снимка при постобработке. В этом формате можно снимать на моделях iPhone 12 Pro/12 Pro Max, 13 Pro/13 Pro Max и 14 Pro/14 Pro Max, но каждая фотография будет, а файл с расширением .DNG на другом устройстве может не открыться.Чтобы поделиться такими фотографиями или выгрузить их куда-нибудь, их сначала нужно конвертировать в JPEG. К счастью, на iPhone это можно сделать без сторонних приложений, но сама функция реализована не слишком очевидно. Конечно же, можно просто, но есть куда более изящный вариант.Вот как просто перевести ProRAW в обычный JPEG:Отдельно отмечу, что этот метод также можно использовать для освобождения памяти на iPhone. Например, вы снимаете в ProRAW (~70 МБ), затем корректируете цвета изображения в приложении фото и сохраняете результат в Файлы в формате JPEG (~5 МБ), после чего исходник можно удалить.