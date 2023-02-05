Как перевести фото в формате ProRAW в обычный JPEG прямо на iPhone и освободить гигабайты памяти

В 2020 году Apple добавила в топовые iPhone возможность съёмки фотографий в формате ProRAW, который не сжимает изображения, позволяя редактировать их на профессиональном уровне. При этом каждый снимок занимает в 10 раз больше места, чем обычные HEIF или JPEG, что со временем может привести к нехватке памяти в смартфоне. В этом гайде расскажу, как можно конвертировать RAW в JPEG на iPhone без использования стороннего софта.
Если вы не знали, для чего нужен этот формат, то Apple ProRAW идеально подходит для фотографов и дизайнеров, которым нужна возможность точной коррекции экспозиции, баланса белого и других параметров снимка при постобработке. В этом формате можно снимать на моделях iPhone 12 Pro/12 Pro Max, 13 Pro/13 Pro Max и 14 Pro/14 Pro Max, но каждая фотография будет весить до 100 МБ, а файл с расширением .DNG на другом устройстве может не открыться.
Чтобы поделиться такими фотографиями или выгрузить их куда-нибудь, их сначала нужно конвертировать в JPEG. К счастью, на iPhone это можно сделать без сторонних приложений, но сама функция реализована не слишком очевидно. Конечно же, можно просто заскринить фотку, но есть куда более изящный вариант.
Вот как просто перевести ProRAW в обычный JPEG:
- Выберите изображение ProRAW для преобразования в приложении Фото;
- Нажмите на значок «Поделиться» в нижней части экрана и выберите опцию «Сохранить в Файлы»;
- Во всплывающем меню перейдите в нужную папку, чтобы сохранить файл;
- Готово — сконвертированный файл в JPEG доступен в указанной папке.
Отдельно отмечу, что этот метод также можно использовать для освобождения памяти на iPhone. Например, вы снимаете в ProRAW (~70 МБ), затем корректируете цвета изображения в приложении фото и сохраняете результат в Файлы в формате JPEG (~5 МБ), после чего исходник можно удалить.
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