Как поделиться роликом из Twitter, инсты и TikTok, чтобы он воспроизводился в Telegram как обычное видео

Каждый день делюсь роликами в Telegram с различных платформ. В этом есть одна очень неприятная проблема — все они в мессенджере подгружают превью и для просмотра нужно переходить по ссылке. Нашлось решение.
Чтобы ролик по ссылке воспроизводился как обычное видео, нужно в адрес перед словом twitter добавить всего две буквы — fx. В качестве примера линк: https://fxtwitter.com/Tesla/status/1654160524374835212?s=20
Получится вот так:
Такой же метод подходит для инсты и TikTok. Только там нужно использовать другие буквы:
- dd — для инсты
- vx — для TikTok