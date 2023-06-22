Как поделиться роликом из Twitter, инсты и TikTok, чтобы он воспроизводился в Telegram как обычное видео

Георгий
Telegram

Каждый день делюсь роликами в Telegram с различных платформ. В этом есть одна очень неприятная проблема — все они в мессенджере подгружают превью и для просмотра нужно переходить по ссылке. Нашлось решение.

Чтобы ролик по ссылке воспроизводился как обычное видео, нужно в адрес перед словом twitter добавить всего две буквы — fx. В качестве примера линк: https://fxtwitter.com/Tesla/status/1654160524374835212?s=20

Получится вот так:


Такой же метод подходит для инсты и TikTok. Только там нужно использовать другие буквы:
  • dd — для инсты
  • vx — для TikTok
Пользуйтесь и делитесь роликами в телеге с комфортным просмотром.
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