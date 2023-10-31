Как подготовить смартфон Samsung Galaxy к обновлению One UI 6

Александр


Фото: Unsplash


Компания Samsung готова к развёртыванию обновления One UI 6 на базе Android 14 для своих смартфонов. Линейка Galaxy S23 уже начала получать его, а в скором времени оно начнёт приходить на другие устройства. Отказываться от установки One UI 6 не стоит, ведь этот апдейт приносит довольно много улучшений и нововведений, но нужно знать несколько моментов, которые сделают процесс перехода на новую прошивку простым и беспроблемным.

Сохраните бэкап

Одно из главных правил перед установкой крупного обновления любой операционной системы — нужно сохранить резервную копию ценных данных. Если на вашем смартфоне хранятся важные файлы и они не синхронизированы с облаком, есть смысл всё же загрузить их в облачное хранилище или хотя бы на локальный накопитель (карту памяти, флешку или винчестер). Если в процессе инсталляции One UI 6 произойдёт сбой и придётся форматировать память или сбрасывать смартфон к заводским настройкам (что маловероятно, но не исключено полностью), эти файлы не пропадут.

С помощью утилиты можно сделать бэкап не только файлов (фотографий, скриншотов, видео, голосовых заметок, документов), но и других данных, хранящихся на смартфоне: SMS-переписки, истории звонков, контактов, будильников, заметок, записей в календаре, системных настроек (включая пароли от Wi-Fi), настроек приложений. Если настройки не так важны, можно просто подключить смартфон к компьютеру USB-кабелем, выбрать режим передачи данных и через проводник скопировать на ПК все ценные файлы. В папке DCIM находятся фотографии и видео, а другие файлы тоже распределены по каталогам (музыка в Music, видео в Video, скачанное из интернета в Download и так далее).

Смартфоны Galaxy поддерживают сохранение бэкапа в облако, причём можно использовать как собственное хранилище Samsung, так и Google Drive. В случае с Samsung Cloud можно выбрать виды данных, которые вам нужно сохранить, а Google Drive позволяет скопировать фотографии и видеозаписи. Существуют и другие облака специально для фото и видео — например, от «Яндекса» и Mail.ru.

Если в вашем смартфоне есть слот для карты памяти, можно воспользоваться приложением Samsung Smart Switch Mobile, которое предназначено для переноса файлов и настроек со старого смартфона на новый. Если карта памяти не поддерживается, можно воспользоваться флешкой, подключенной через адаптер USB OTG (или накопителем с разъёмом USB Type-C). Приложение позволяет выбрать, какие данные вам нужно сохранить для восстановления или переноса.

Стоит помнить, что сторонние приложения не делают резервную копию переписки в WhatsApp. Бэкап можно создать в самом приложении через его настройки, он сохраняется в облаке Google Drive. Другие мессенджеры и соцсети (например, Telegram и «ВКонтакте») хранят историю переписки у себя и синхронизируют её, как только вы залогинитесь в аккаунт, поэтому нет необходимости выкачивать её и загружать куда-либо.

Освободите место

Для скачивания и установки крупного обновления Android требуется немало места. Инсталляционные файлы занимают более 3-4 ГБ, ещё столько же нужно для инсталляции, поэтому нужно убедиться, что в накопителе доступно примерно 10 ГБ. Чем больше свободного места есть, тем быстрее скачается и установится обновление — такова особенность твёрдотельных накопителей в смартфонах. Если вы решите удалить какие-нибудь игры, убедитесь, что в них сохранится прогресс (обычно синхронизировать его можно через аккаунт в Google Play Games). Игры без синхронизации прогресса лучше не удалять, иначе вам придётся проходить их заново с нуля.

Обновление приложений

После установки One UI 6 зайдите в Play Маркет или Galaxy Store и установите самые свежие обновления всех имеющихся на смартфоне приложений. Это нужно для их корректной работы, ведь старые версии могли лишиться части возможностей из-за несовместимости с новой версией операционной системы.

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Источник:
SamMobile
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