Как подключить AirPods 4 к Android-смартфону

Фархад

AirPods 4 // SoundGuys

Наушники AirPods 4 настолько популярны, что даже пользователи Android-устройств предпочитают пользоваться ими за пределами экосистемы Apple. При этом гарнитура работает одинаково хорошо с любыми девайсами, хоть и предлагает меньше функций. И если к iPhone они подключаются волшебным образом, то в случае с условным Samsung Galaxy придётся немного заморочиться. В этой статье расскажем, как подключить AirPods 4 к Android-смартфону.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Перед подключением необходимо перевести AirPods 4 в режим ручного сопряжения. Для этого выполните следующие шаги:
  • Зайдите в «Настройки» > «Подключения» > «Bluetooth» и нажмите «Подключить новое устройство»;
  • Откройте зарядный футляр с наушниками AirPods и дважды коснитесь пустой области ниже зеленого светодиода;
  • Как только индикатор на футляре начнёт мигать белым, выберите AirPods в списке устройств Bluetooth на Android-смартфоне;
  • Готово.

AirPods 4 connect

После сопряжения AirPods будут работать для воспроизведения музыки, прослушивания подкастов или другого аудиоконтента. К сожалению, программные элементы управления для изменение режима шумоподавления, а также функция обнаружения уха и другие опции не будут доступны.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Как быстро выключить iPhone с iOS 18. Это новый способ
Все актуальные способы пополнения Steam на ноябрь 2024 года
Как бесплатно отменить любой заказ на OZON, если нет кнопки отмены

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также