





Наушники AirPods 4 настолько популярны, что даже пользователи Android-устройств предпочитают пользоваться ими за пределами экосистемы Apple. При этом гарнитура работает одинаково хорошо с любыми девайсами, хоть и предлагает меньше функций. И если к iPhone они подключаются волшебным образом, то в случае с условным Samsung Galaxy придётся немного заморочиться. В этой статье расскажем, как подключить AirPods 4 к Android-смартфону. Наушники AirPods 4 настолько популярны, что даже пользователи Android-устройств предпочитают пользоваться ими за пределами экосистемы Apple. При этом гарнитура работает одинаково хорошо с любыми девайсами, хоть и предлагает меньше функций. И если к iPhone они подключаются волшебным образом, то в случае с условным Samsung Galaxy придётся немного заморочиться. В этой статье расскажем, как подключить AirPods 4 к Android-смартфону. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Зайдите в «Настройки» > «Подключения» > «Bluetooth» и нажмите «Подключить новое устройство»;

Откройте зарядный футляр с наушниками AirPods и дважды коснитесь пустой области ниже зеленого светодиода;

Как только индикатор на футляре начнёт мигать белым, выберите AirPods в списке устройств Bluetooth на Android-смартфоне;

Готово.

Перед подключением необходимо перевести AirPods 4 в режим ручного сопряжения. Для этого выполните следующие шаги:После сопряжения AirPods будут работать для воспроизведения музыки, прослушивания подкастов или другого аудиоконтента. К сожалению, программные элементы управления для изменение режима шумоподавления, а также функция обнаружения уха и другие опции не будут доступны.