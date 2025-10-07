Как подключить AirPods Pro 3 к Android или Windows

Новые флагманские наушники AirPods Pro 3 по умолчанию мгновенно подключаются к любым гаджетам Apple, но при этом они отлично работают и как стандартные Bluetooth-наушники с любым Android-смартфоном, консолью или ПК на Windows. Рассказываем, как подключить AirPods Pro 3 к другим девайсам.
- Поместите наушники AirPods Pro 3 в зарядный футляр;
- Поднесите футляр к устройству, к которому хотите подключиться;
- Дважды тапните по передней части кейса, пока индикатор состояния не замигает белым;
- Теперь на нужном устройстве перейдите в Bluetooth и найдите ваши наушники;
- Готово!
Теперь ваши AirPods Pro 3 будут работать с любым устройством для воспроизведения аудио и звонков, хотя некоторые эксклюзивные функции Apple, такие как автоматическое переключение между гаджетами и пространственное аудио, будут недоступны на девайсах сторонних производителей.