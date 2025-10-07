Как подключить AirPods Pro 3 к Android или Windows

Фархад

AirPods Pro

Новые флагманские наушники AirPods Pro 3 по умолчанию мгновенно подключаются к любым гаджетам Apple, но при этом они отлично работают и как стандартные Bluetooth-наушники с любым Android-смартфоном, консолью или ПК на Windows. Рассказываем, как подключить AirPods Pro 3 к другим девайсам.

Напомним, что AirPods Pro 3 лишились физической кнопки сброса и сопряжения на футляре. Теперь их можно перевести в режим подключения по то же схеме, что и AirPods 4. Для этого выполните следующие шаги:

  • Поместите наушники AirPods Pro 3 в зарядный футляр;
  • Поднесите футляр к устройству, к которому хотите подключиться;
  • Дважды тапните по передней части кейса, пока индикатор состояния не замигает белым;
AirPods Pro
  • Теперь на нужном устройстве перейдите в Bluetooth и найдите ваши наушники;
  • Готово!


Теперь ваши AirPods Pro 3 будут работать с любым устройством для воспроизведения аудио и звонков, хотя некоторые эксклюзивные функции Apple, такие как автоматическое переключение между гаджетами и пространственное аудио, будут недоступны на девайсах сторонних производителей.
2
Рекомендации

