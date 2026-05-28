Как подключить две пары Bluetooth-наушников к одному компьютеру с Windows 11

Компания Microsoft добавила в Windows 11 функцию Shared Audio («Общий звук»), которая позволяет двум людям одновременно слушать звук с одного ПК через свои беспроводные наушники. Для работы нужен компьютер с актуальной сборкой Windows 11 (от 26200.8524 и новее), а также поддержка Bluetooth LE Audio и функция аудиотрансляции (audio broadcast) на вашем устройстве. Кроме того, оба комплекта наушников или гарнитур должны поддерживать стандарт Bluetooth LE Audio. Функция пока внедряется постепенно, поэтому она может появиться не сразу.Откройте «Параметры» → «Bluetooth и устройства», включите Bluetooth и перейдите в раздел «Устройства». В разделе «Параметры устройства» найдите переключатель «Использовать LE Audio, если доступно». Если такой опции нет — ваш компьютер не поддерживает LE Audio. Возможно, потребуется приобрести более продвинутый Bluetooth-адаптер.Откройте «Параметры» → «Центр обновления Windows» и посмотрите, доступен ли патч KB5089573, обновляющий Windows до версии 26200.8524. Если патча нет, это значит, что-либо он был установлен ранее, либо ещё не пришёл на ваш компьютер.Убедитесь, что обе пары наушников уже сопряжены с вашим компьютером (подключены через Bluetooth). Нажмите на значок динамика в правой части панели задач, чтобы открыть «Быстрые настройки». Найдите и нажмите кнопку Shared Audio. Если её нет — ваше устройство не поддерживает функцию, или обновление ещё не пришло. В открывшейся панели Windows 11 покажет список доступных Bluetooth-устройств. Выберите два из них. Нажмите Share («Поделиться»), чтобы начать воспроизведение звука на обе пары наушников одновременно.После запуска общего звука на панели задач появится специальный значок, а в быстрых настройках можно будет регулировать громкость отдельно для каждой гарнитуры. Чтобы завершить сеанс, нажмите Stop Sharing («Остановить общий доступ»).