Как подключить джойстик Xbox к iPhone и Mac по проводу

Фархад
Xbox

С релизом серии обновлений iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 Sequoia совместимые устройства Apple получили одну скрытую, но очень полезную для геймеров функцию. Теперь гаджеты официально поддерживают проводные контроллеры Xbox. Рассказываем, как всё подключить и настроить.

Раньше к iPhone, iPad или Mac можно было подключить геймпады от Xbox, PlayStation или Nintendo по Bluetooth. При этом геймпады от конторы Sony изначально работали и в проводном режиме. Это объяснялось тем, что Xbox использует собственный протокол USB для своих проводных контроллеров. Однако с последними обновлениями операционных систем Apple внедрила поддержку этого протокола Xbox.

Для подключения к iOS-устройствам с портом Lightning потребуется переходник на USB. Ко всем остальным гаджетам можно просто подрубить джойстик кабелем USB-C на USB-C. Переназначить кнопки или настроить вибрацию можно в меню «Настройки» > «Основные» > «Игровые контроллеры». Там же можно создать кастомные профили под разные игры или приложения-эмуляторы.

Xbox

Самый жирный плюс такого решения — стабильное соединение и низкая задержка ввода при использовании контроллеров Xbox. Теперь ждём игры из каталога Game Pass в Apple Arcade.

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