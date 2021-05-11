Откройте «Настройки» и перейдите к разделу «Bluetooth».

На контроллере DualSense одновременно нажмите и удерживайте кнопки Share и PS до тех пор, пока подсветка не замигает синим.

На iPhone или iPad в разделе «Другие устройства» появится геймпад — коснитесь его и выполните сопряжение.

Не забывайте отключать контроллер, чтобы сэкономить заряд батареи. Для этого нажмите кнопку информации (i) рядом с его названием, а затем в открывшемся меню выберите «Отключить».

Откройте «Настройки» и перейдите к разделу «Bluetooth».

На контроллере Xbox Series X нажмите и удерживайте кнопку сопряжения, она расположена в верхней части геймпада.

На iPhone или iPad в разделе «Другие устройства» появится геймпад — коснитесь его и выполните сопряжение.

Не забывайте отключать контроллер, чтобы сэкономить заряд батареи. Для этого нажмите кнопку информации (i) рядом с его названием, а затем в открывшемся меню выберите «Отключить».

Откройте «Настройки» на Apple TV и перейдите по пути «Пульты и устройства» > Bluetooth.

На контроллере DualSense нажмите и удерживайте одновременно кнопки Share и PS до тех пор, пока подсветка не замигает.

На Apple TV выберите в списке появившийся контроллер.

Откройте «Настройки» на Apple TV и перейдите по пути «Пульты и устройства» > Bluetooth.

На контроллере Xbox Series X нажмите и удерживайте кнопку сопряжения, она расположена в верхней части геймпада.

На Apple TV выберите в списке появившийся контроллер.







С выходом iOS 14.5, iPadOS 14.5 и tvOS 14.5 пользователи iPhone, iPad и Apple TV получили возможность подключать к своим устройствам контроллеры PS5 DualSense и Xbox Series X. В этой заметке мы расскажем, как это сделать.Пользователи получили поддержку популярных контроллеров с выпуском iOS 13 и tvOS 13. Геймпады сторонних производителей можно использовать вместе с играми из Apple Arcade и другими совместимыми проектами. Недавнее обновление расширило эту поддержку до DualSense от PlayStation 5 и геймпада Xbox Series X. Чтобы их подключить, на устройствах должны быть установлены актуальные версии операционных систем.Аналогичные действия подходят для контроллеров предыдущих версий: DualShock 4 и Xbox.