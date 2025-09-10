Как подогнать цвет иконок под корпус вашего iPhone в iOS 26

Релиз iOS 26 состоится уже со дня на день, а мы продолжаем находить новые функции, о которых Apple умолчала во время анонса операционных систем на WWDC 2025. В финальной бете появилась возможность настройки оттенок значков в соответствии с цветом чехла или корпуса iPhone. Как это работает — рассказали в этом материале.
Как это включить в iOS 26:
- Разблокируйте iPhone и перейдите на домашний экран;
- Нажмите на дисплей и удерживайте несколько секунд в любом месте;
- Когда значки начнут «танцевать», нажмите на «+» в левом верхнем углу;
- Выберите пункт «Настроить» и перейдите в меню «Оттенок»;
- Первый значок подстраивает палитру под цвет корпуса iPhone, а второй — под чехол;
- Тут же можно отрегулировать насыщенность;
- Готово!
Выход iOS 26 запланирован на понедельник, 15 сентября. Обязательно сохраните себе этот гайд, чтобы не забыть протестировать эту фичу после релиза.