Как подогнать цвет иконок под корпус вашего iPhone в iOS 26







Релиз Релиз iOS 26 состоится уже со дня на день, а мы продолжаем находить новые функции, о которых Apple умолчала во время анонса операционных систем на WWDC 2025. В финальной бете появилась возможность настройки оттенок значков в соответствии с цветом чехла или корпуса iPhone. Как это работает — рассказали в этом материале.

Ещё с первой беты Apple разрешила менять значки на прозрачные, а также мощно прокачала экран блокировки, но только к релизу инженеры решили добавить пару полезных кнопок. Теперь в интерфейсе настройки домашнего экрана можно раскрасить иконки под цвет корпуса iPhone или под чехол. Но тут есть важный нюанс — чехол должен быть оригинальным (ну или качественным фейком с анимацией). Только в этом случае система сможет определить правильный оттенок.Как это включить в iOS 26:Выход iOS 26 запланирован на понедельник, 15 сентября. Обязательно сохраните себе этот гайд, чтобы не забыть протестировать эту фичу после релиза.