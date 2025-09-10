Как подогнать цвет иконок под корпус вашего iPhone в iOS 26

Фархад

iPhone

Релиз iOS 26 состоится уже со дня на день, а мы продолжаем находить новые функции, о которых Apple умолчала во время анонса операционных систем на WWDC 2025. В финальной бете появилась возможность настройки оттенок значков в соответствии с цветом чехла или корпуса iPhone. Как это работает — рассказали в этом материале.

Ещё с первой беты Apple разрешила менять значки на прозрачные, а также мощно прокачала экран блокировки, но только к релизу инженеры решили добавить пару полезных кнопок. Теперь в интерфейсе настройки домашнего экрана можно раскрасить иконки под цвет корпуса iPhone или под чехол. Но тут есть важный нюанс — чехол должен быть оригинальным (ну или качественным фейком с анимацией). Только в этом случае система сможет определить правильный оттенок.

Как это включить в iOS 26:
  • Разблокируйте iPhone и перейдите на домашний экран;
26
  • Нажмите на дисплей и удерживайте несколько секунд в любом месте;
  • Когда значки начнут «танцевать», нажмите на «+» в левом верхнем углу;
26
  • Выберите пункт «Настроить» и перейдите в меню «Оттенок»;
  • Первый значок подстраивает палитру под цвет корпуса iPhone, а второй — под чехол;
26
  • Тут же можно отрегулировать насыщенность;
  • Готово!


Выход iOS 26 запланирован на понедельник, 15 сентября. Обязательно сохраните себе этот гайд, чтобы не забыть протестировать эту фичу после релиза.
1
