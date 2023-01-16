Как подстроить кнопки регулировки громкости на iPad под ориентацию планшета. Нашли ещё одну скрытую функцию Apple

Обновите свой iPad до iPadOS 15.4 или более поздней версии;

Зайдите в меню «Настройки» > «Звуки» и выключите ползунок на «Фиксации кнопок громкости»;

Готово.

Если вы часто смотрите фильмы, сериалы или взаимодействуйте с другим аудиовизуальным контентом, при этом часто переворачивая планшет, а нажатие на кнопки регулировки громкости кажется вам не очень логичным, то этот гайд поможет настроить их на более интуитивную динамическую работу.С самого первого поколения iPad были спроектированы таким образом, что кнопки регулировки громкости работали статично вне зависимости от ориентации — верхняя увеличивала громкость, а нижняя её уменьшала. С редизайном всей линейки планшетов в 2022 году Apple пересмотрела подход к взаимодействию с управлением громкостью.На старых моделях iPad для этого нужно выключить одну важную настройку. Вот как это работает:Теперь кнопки станут «динамичными» и будут меняться с учётом положения iPad: в альбомной ориентации левая будет уменьшать громкость, а правая её увеличивать, а в портретной — верхняя прибавляет громкость, а нижняя её убавляет.Обратите внимание, что на моделях iPad Pro M2, iPad 10-го поколения, iPad Air M1 и iPad mini 6-го поколения элементы регулировки громкости автоматически подстраиваются при повороте iPad. Зафиксировать их вы не сможете.