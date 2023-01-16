Как подстроить кнопки регулировки громкости на iPad под ориентацию планшета. Нашли ещё одну скрытую функцию Apple

Если вы часто смотрите фильмы, сериалы или взаимодействуйте с другим аудиовизуальным контентом, при этом часто переворачивая планшет, а нажатие на кнопки регулировки громкости кажется вам не очень логичным, то этот гайд поможет настроить их на более интуитивную динамическую работу.
С самого первого поколения iPad были спроектированы таким образом, что кнопки регулировки громкости работали статично вне зависимости от ориентации — верхняя увеличивала громкость, а нижняя её уменьшала. С редизайном всей линейки планшетов в 2022 году Apple пересмотрела подход к взаимодействию с управлением громкостью.
На старых моделях iPad для этого нужно выключить одну важную настройку. Вот как это работает:
- Обновите свой iPad до iPadOS 15.4 или более поздней версии;
- Зайдите в меню «Настройки» > «Звуки» и выключите ползунок на «Фиксации кнопок громкости»;
- Готово.
Теперь кнопки станут «динамичными» и будут меняться с учётом положения iPad: в альбомной ориентации левая будет уменьшать громкость, а правая её увеличивать, а в портретной — верхняя прибавляет громкость, а нижняя её убавляет.
Обратите внимание, что на моделях iPad Pro M2, iPad 10-го поколения, iPad Air M1 и iPad mini 6-го поколения элементы регулировки громкости автоматически подстраиваются при повороте iPad. Зафиксировать их вы не сможете.
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