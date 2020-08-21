В iOS уже несколько лет есть возможность скрывать фотографии. Такие изображения не будут отображаться в библиотеке или поиске, их нельзя будет найти на карте или по тэгам. А вот в альбомах — без проблем: система честно покажет их рядом с импортированными и удаленными фото:



Разумеется, из-за этого теряется смысл скрывать фотографии, и в iOS 14 компания Apple это исправила — теперь можно сделать так, чтобы альбом со скрытыми картинками вообще никак не отображался в приложении Фото.

Для этого перейдите в Настройки > Фото и уберите галку с пункта «Скрытый альбом»:



Разумеется, это не защитит полностью ваши скрытые фото от чужих глаз, но теперь их точно будет сложнее увидеть.


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