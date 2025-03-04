Как получить доступ к Google Gemini и ChatGPT на смартфонах Samsung Galaxy из России

Фархад

Galaxy

Как известно, владельцам смартфонов Samsung Galaxy из России недоступны некоторые нейросетевые функции, за работу которых отвечает новый ассистент Google Gemini. Мы нашли довольно уникальное приложение, которое заставляет работать ИИ Gemini и ChatGPT в России. Рассказываем, как оно работает.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для начала вам нужно скачать приложение Geminify из RuStore. Оно предоставляет доступ к Google Gemini и ChatGPT без ограничений, даже в заблокированных регионах. Geminify — простая утилита для устройств Samsung, которая обеспечивает подключение посредствам создания туннеля только для DNS-запросов ИИ-приложений. То есть весь ваш трафик никуда не перенаправляется, а пользовательские данные не собираются сторонними сервисами.

Gemini

Главное преимущество Geminify — выборочный обход блокировок. Весь трафик продолжает идти через стандартный DNS-сервер, но запросы к Gemini и ChatGPT проходят через специальный сервер. Это позволяет беспрепятственно использовать ИИ-сервисы, не мешая работе других приложений, таких как Госуслуги, доставки или банковские клиенты.

Для работы достаточно запустить Geminify и нажать «Включить». Далее можете обращаться к ассистенту Gemini или ChatGPT в любом из этих приложений.

Geminify можно скачать только в RuStore. Утилита работает исключительно на устройствах Samsung.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Раскрыта главная суперспособность будущей новинки Samsung Galaxy. Что это, если не магия
Обзор One UI 7: современный дизайн и новые возможности
Эксперт сравнил автономность Galaxy Z Fold 6, HONOR Magic V3, Oppo Find N5 и Vivo X Fold 3 Pro

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также