Как получить доступ к Google Gemini и ChatGPT на смартфонах Samsung Galaxy из России

Как известно, владельцам смартфонов Samsung Galaxy из России недоступны некоторые нейросетевые функции, за работу которых отвечает новый ассистент Google Gemini. Мы нашли довольно уникальное приложение, которое заставляет работать ИИ Gemini и ChatGPT в России. Рассказываем, как оно работает.
Главное преимущество Geminify — выборочный обход блокировок. Весь трафик продолжает идти через стандартный DNS-сервер, но запросы к Gemini и ChatGPT проходят через специальный сервер. Это позволяет беспрепятственно использовать ИИ-сервисы, не мешая работе других приложений, таких как Госуслуги, доставки или банковские клиенты.
Для работы достаточно запустить Geminify и нажать «Включить». Далее можете обращаться к ассистенту Gemini или ChatGPT в любом из этих приложений.
Geminify можно скачать только в RuStore. Утилита работает исключительно на устройствах Samsung.
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