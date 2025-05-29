Как пополнить баланс Т2 со «Сбера» без комиссии

Зачем платить, если можно не платить.
С одной стороны сумма вроде небольшая, но есть два нюанса. Во-первых, зачем платить, если можно не платить. Во-вторых, 1% снимается с той суммы, которую вы кидаете на баланс, а не с карты «Сбера». Допустим, ваш тариф стоит 600 рублей, а время до его оплаты на исходе. Вы заходите в «Сбер», кидаете ровно столько, сколько требует оператор и со спокойной душой живете дальше. Спустя время вы можете обнаружить, что нет ни связи, ни интернета. Все потому что с вычетом процента на счет упало не 600 рублей, а чуть меньше. Тариф не оплачен. То же самое случиться если проводить оплату через банкомат или настроенный в приложении «Сбера» автоплатеж.
Как быть? Ответ может и банален, но не всем очевиден — платить через приложение Т2. Вот как это сделать:
• Скачиваем приложение Т2 для iOS или Android
• На главной выбираем «Пополнить»
• Определяемся с номером
• Тапаем удобную форму оплаты
• Вбиваем сумму, банк и жмем «Пополнить»
При таком раскладе оплата со «Сбера» будет без комиссии, хоть с карты, хоть по СБП. Оплату можно совершить через сайт, там с вас тоже не сдерут 1%.