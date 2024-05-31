Как пополнить кошелёк Steam через «Тинькофф»

Этот способ оплаты появился в прошлом году, но затем исчез, а сейчас снова появился. Для пополнения требуется карта «Тинькофф», деньги можно перевести в кошелёк как через мобильное приложение, так и сайт.
Как пополнить Steam через «Тинькофф»:
— Перейдите на сайт tinkoff.ru или запустите мобильное приложение, впишите в поиске Steam и перейдите на найденную страницу.
— Укажите свой никнейм в Steam
— Укажите сумму пополнения кошелька
— В случае с сайтом введите свой номер телефона и введите код, пришедший в SMS (в приложении это не требуется)
«Тинькофф» зачисляет деньги на кошельки, зарегистрированные в РФ и других странах СНГ. В аккаунт приходят доллары с конвертацией по внутреннему курсу банка с комиссией примерно 11% от курса Центробанка. В дальнейшем средства из кошелька можно использовать для покупки игр и различных дополнений в них.
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