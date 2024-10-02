Как пополнить Steam в России — картой, с баланса номера или даже через СБП





«Плати с билайн» — это удобный и безопасный способ пополнения кошелька в Steam



Steam продолжает удерживать звание главной платформы для PC-геймеров. В сентябре 2024 года она побила свой новый рекорд. По данным SteamDB, в пиковый момент на платформе одновременно находились более 38 млн пользователей, что стало самым высоким показателем за более чем 20-летнюю историю сервиса.



Однако в последние два года российские пользователи столкнулись с рядом ограничений при пополнении кошелька в Steam. В интернете можно прочитать не одну историю о том, как в попытках найти легкий способ отправить средства на счет аккаунта на игровой платформе люди сталкивались с мошенниками.



Для клиентов билайна есть простой, удобный, а главное безопасный способ моментально пополнить российский или казахстанский аккаунт в Steam с баланса телефона, банковской картой или с помощью СБП. Деньги на счёт поступят в рублях или тенге с учетом курса конвертации без комиссии от оператора.



Как пополнить кошелек в Steam через билайн



1. На сайте билайн зайдите в раздел «Оплата и Финансы», затем «Игры и сервисы» и выберите Steam. В мобильном приложении билайн это можно сделать, перейдя в раздел «Платежи», а затем «Развлечения».







2. Выберите один из вариантов для пополнения аккаунта: со счета телефона, банковской картой. На сайте билайна также доступен способ через СБП.







3. Заполните нужные поля: введите логин, номер телефона (если выбрали баланс номера для оплаты) или реквизиты карты/банк для оплаты по СБП, укажите сумму перевода и подтвердите платеж.



«Плати с билайн» — это не только удобный, но и безопасный сервис оплаты с баланса номера. Он позволяет оставлять в сохранности банковские данные пользователей и экономить время — намного быстрее и комфортнее ввести номер своего телефона, нежели вбивать данный банковской карты или привязывать счет.



Помимо Steam, в «Плати с билайн» пользователям доступны и другие развлечения для геймеров: от игр для PlayStation до хита «Мир танков», которые также можно оплачивать с баланса номера.



Напомним, что баланс телефона в настоящий момент остается главным способом оплаты покупок в App Store и AppGallery для клиентов билайна. Пользователи могут оплачивать подписки, покупать игры и необходимые сервисы в популярных магазинах приложений, списывая средства прямо с баланса телефона. Информацию об оплате клиент получает в виде SMS-уведомления от оператора.







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