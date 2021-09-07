Яндекс


«Яндекс» официально запустил в своих приложениях функцию перевода англоязычных видеороликов — ранее она запускалась в ограниченном бета-режиме. Теперь эта возможность доступна всем желающим, о чём сообщил сам «Яндекс».
«Научно-популярные передачи, кулинарные шоу, лекции Илона Маска и Ричарда Фейнмана, стендапы и видеоблоги — всё это теперь можно посмотреть в русской озвучке», — «Яндекс»
Согласно источнику, видеоролики переводятся нейросетями. Перевод от «Яндекса» является, по сути, автоматическим русскоязычным дубляжом — то есть, на видеоряд накладывается еще одна дополнительная русская аудиодорожка. Искусственный интеллект «понимает», кто говорит — мужчина или женщина — и подстраивает тональность голоса. «Яндекс» отмечает, что это голоса «Алисы» — пользователям они уже знакомы. Кроме того, нейросети вымеряют длину реплик и «подгоняют» их под видеоряд, чтобы ролик выглядел естественнее. 

Яндекс

Перевод производится в несколько этапов:
  1. Англоязычный голос распознается и превращается в текст;
  2. Текст разбивается на предложения и переводится;
  3. Переведенные фразы озвучиваются с помощью синтезированного голоса;
  4. Нейросеть синхронизирует длину переведенных предложений с видеорядом. 
Яндекс

Чтобы посмотреть видео с закадровым русским переводом от «Яндекса»:
  • Загрузите приложение «Яндекс» для iOS или Android, или...
  • Загрузите «Яндекс.Браузер» для Windows, macOS, Linux или Android;
  • Откройте англоязычный видеоролик на YouTube, Vimeo, Facebook;
  • Нажмите на кнопку перевода в плеере и подождите несколько минут, пока перевод будет подготовлен. Система пришлет уведомление, когда видео станет готово к просмотру на русском языке. 
Если вы обновили «Яндекс.Браузер», но функции перевода в нем не появилось, «Яндекс» рекомендует полностью закрыть приложение и выгрузить его из оперативной памяти (например, нажать cmd Q на macOS), после чего запустить снова. Теперь перевод должен быть доступен. 
Яндекс

Ранее мы рассказали о том, как заблокировать спам-звонки при помощи приложения «Яндекса». Кроме того, стало известно, как часто «Яндекс» выдает властям персональную информацию своих пользователей. 



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