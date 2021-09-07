

«Яндекс» официально запустил в своих приложениях функцию перевода англоязычных видеороликов — ранее она запускалась в ограниченном бета-режиме. Теперь эта возможность доступна всем желающим, о чём сообщил сам «Яндекс».



«Научно-популярные передачи, кулинарные шоу, лекции Илона Маска и Ричарда Фейнмана, стендапы и видеоблоги — всё это теперь можно посмотреть в русской озвучке», — «Яндекс»









Перевод производится в несколько этапов:

Англоязычный голос распознается и превращается в текст; Текст разбивается на предложения и переводится; Переведенные фразы озвучиваются с помощью синтезированного голоса; Нейросеть синхронизирует длину переведенных предложений с видеорядом.



Чтобы посмотреть видео с закадровым русским переводом от «Яндекса»:

Загрузите приложение «Яндекс» для iOS или Android, или...

Загрузите «Яндекс.Браузер» для Windows, macOS, Linux или Android;

Откройте англоязычный видеоролик на YouTube, Vimeo, Facebook;

Нажмите на кнопку перевода в плеере и подождите несколько минут, пока перевод будет подготовлен. Система пришлет уведомление, когда видео станет готово к просмотру на русском языке. Если вы обновили «Яндекс.Браузер», но функции перевода в нем не появилось, «Яндекс» рекомендует полностью закрыть приложение и выгрузить его из оперативной памяти (например, нажать cmd Q на macOS), после чего запустить снова. Теперь перевод должен быть доступен.





Ранее мы рассказали о том, Согласно источнику, видеоролики переводятся нейросетями. Перевод от «Яндекса» является, по сути, автоматическим русскоязычным дубляжом — то есть, на видеоряд накладывается еще одна дополнительная русская аудиодорожка. Искусственный интеллект «понимает», кто говорит — мужчина или женщина — и подстраивает тональность голоса. «Яндекс» отмечает, что это голоса «Алисы» — пользователям они уже знакомы. Кроме того, нейросети вымеряют длину реплик и «подгоняют» их под видеоряд, чтобы ролик выглядел естественнее.Перевод производится в несколько этапов:Если вы обновили «Яндекс.Браузер», но функции перевода в нем не появилось, «Яндекс» рекомендует полностью закрыть приложение и выгрузить его из оперативной памяти (например, нажать cmd Q на macOS), после чего запустить снова. Теперь перевод должен быть доступен.Ранее мы рассказали о том, как заблокировать спам-звонки при помощи приложения «Яндекса». Кроме того, стало известно, как часто «Яндекс» выдает властям персональную информацию своих пользователей.





