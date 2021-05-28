



С 1 июня 2021 года сервис «Google Фото» перестанет быть безлимитным. Те фотографии и видео, которые вы успеете сохранить в нём до этой даты, можно будет хранить без ограничения по объёму, а новый контент с наступлением лета начнёт отнимать свободное место.



Пользователям Google по умолчанию бесплатно предоставляется 15 ГБ, причём этот объём делится между несколькими сервисами, в том числе «Google Фото», «Документы» и Gmail. Любой файл, загруженный в сервисы Google, будет приближать вас к исчерпанию лимита.



Компания Google создала удобный инструмент, позволяющий оценить, на сколько вам хватит оставшегося места в облаке с бесплатной квотой. Благодаря этому можно узнать, когда вам придётся задуматься о расширении дискового пространства.



Откройте эту страницу — Google покажет, сколько места у вас занято из доступного лимита и через какое время этот лимит закончится с учётом того, с какой скоростью вы заполняете хранилище. Это примерная оценка, она может быть недоступна, если вы не загружали файлы в облако, и система не смогла определить ваш паттерн пользования сервисом.







На этой же странице можно перейти к удалению контента, который занимает в облаке Google слишком много места. Подробнее об этом написано в отдельной статье. Кроме того, можно увеличить доступное место за плату по подписке Google One:



100 ГБ — 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год

200 ГБ — 219 рублей в месяц или 2190 рублей в год

2 ТБ — 699 рублей в месяц или 6990 рублей в год







