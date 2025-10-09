Как посмотреть полную историю звонков с любым контактом на iPhone







В iOS 26 появилась новая полезная функция, которая позволяет просмотреть всю историю созвонов с определённым контактом. Рассказываем, где её искать. В iOS 26 появилась новая полезная функция, которая позволяет просмотреть всю историю созвонов с определённым контактом. Рассказываем, где её искать.

Откройте приложение «Телефон» на iPhone;

Найдите в списке недавних звонков нужный номер или контакт;

Нажмите на значок с буквой «i» или на имя контакта, если вы используете универсальный интерфейс;

Прокрутите вниз и найдите «Историю вызовов»;

Готово!

Возможно, для многих пользователей iPhone станет шоком, что девайс хранит подробную историю звонков за несколько лет (если вы не сбрасывали и не удаляли логи).С релизом iOS 26 Apple изменила интерфейс приложения «Телефон». Благодаря этому и появилась расширенная история звонков. Вот как её найти:Теперь вы увидите полную хронологическую запись каждого входящего, исходящего и пропущенного вызова этого контакта, включая дату, время и продолжительность каждого разговора. В моём случае я нашел звонки даже за декабрь 2024 года — именно в тот момент я переставил SIM-карту на новый iPhone.