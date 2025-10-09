Как посмотреть полную историю звонков с любым контактом на iPhone

Фархад

iOS

В iOS 26 появилась новая полезная функция, которая позволяет просмотреть всю историю созвонов с определённым контактом. Рассказываем, где её искать.

Возможно, для многих пользователей iPhone станет шоком, что девайс хранит подробную историю звонков за несколько лет (если вы не сбрасывали и не удаляли логи).

С релизом iOS 26 Apple изменила интерфейс приложения «Телефон». Благодаря этому и появилась расширенная история звонков. Вот как её найти:

  • Откройте приложение «Телефон» на iPhone;
  • Найдите в списке недавних звонков нужный номер или контакт;
  • Нажмите на значок с буквой «i» или на имя контакта, если вы используете универсальный интерфейс;
iOS
  • Прокрутите вниз и найдите «Историю вызовов»;
  • Готово!


Теперь вы увидите полную хронологическую запись каждого входящего, исходящего и пропущенного вызова этого контакта, включая дату, время и продолжительность каждого разговора. В моём случае я нашел звонки даже за декабрь 2024 года — именно в тот момент я переставил SIM-карту на новый iPhone.
