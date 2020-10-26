





Apple постоянно добавляет в свою мобильную ОС множество мелких фишек, многие из которых не афиширует. И одна из них — возможность посмотреть курс нужной валюты в нужный день, час или даже минуту. Это далеко не новый функционал и он был еще как минимум в iOS 6, однако знают о такой удобной фиче не все.Итак, чтобы сделать это, откройте Акции и перейдите к графику нужной валюты. Теперь выберите нужный промежуток времени (например, месяц или год), после чего начните вести палец по краю графика — приложение подсветит день под пальцем и курс на тот момент времени:К слову, в приложении Акции для macOS такая фича тоже работает: