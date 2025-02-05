Как поступить, если вы нашли чужую банковскую карту? Есть только один правильный вариант

Александр


Может случиться так, что вы увидите бесхозно лежащую банковскую карту. Не стоит поддаваться на соблазн потратить чужие деньги, но и искать её владельца тоже опасно. ИБ-эксперты дали несколько советов — как действовать в такой ситуации и что нельзя делать в никоем случае.

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Нельзя:

· Бежать в магазин или на рынок, чтобы расплатиться этой картой. Во-первых, это неэтично, но главное — приравнивается к мошенничеству. Повсюду в торговых местах установлены камеры, вас быстро вычислят по ним, объявят в розыск, найдут и предъявят обвинение по уголовной статье, которая предусматривает большой штраф или лишение свободы.

· Доставать забытую карту из слота в банкомате. Банкомат сам «съест» её, затем за ней придут инкассаторы, после чего банк свяжется с владельцем и предложит забрать её или выпустить новую.

 · Искать владельца карты в соцсетях. Возможно, кто-то уже потратил хранившиеся на ней средства, после чего выбросил за ненадобностью. Подозрения могут пасть на вас. Также есть вероятность, что владелец карты решил заработать не самым честным образом и начнёт шантажировать вас, обвиняя в краже денег.

 · Публиковать фотографии карты в соцсетях и домовых чатах, не замазывая имя и номер. Эти данные могут использоваться мошенниками.

Единственно правильный вариант действий:

 · Найдите на обратной стороне карты номер телефона выпустившего её банка, позвоните туда и расскажите о находке. Вас попросят продиктовать её номер, после чего карту заблокируют, с её владельцем свяжутся и предложат выпустить дубликат. Если дозвониться до банка не получается, отнесите карту в полицию (правда, придётся потратить какое-то время на заполнение объяснений о находке).

Также можно пройти мимо, будто вы ничего не заметили. В этом случае вы точно не ввяжетесь ни в какие неприятности, но и не получите плюсик к карме, ведь картой сможет воспользоваться кто-то менее честный.
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Комментарии

Dmitriy
+1230
Dmitriy
Самый правильный — не трогать, ибо как только она окажется у вас в руках — вы на крючке. Ибо вы с этой картой и телефоном потом не докажете, что не свистнули с нее 100500 лямов или не обидели большого человека.
Сегодня в 16:36
#
tellurian
+2131
tellurian Dmitriy
Зашёл написать то же самое.
Хотя, один раз моей дочке вернули карту переведя по номеру карты 1 или 10₽ и в сообщении указали номер телефона.
Сам так тоже один раз вернул карту. Сделал перевод :)
Сегодня в 18:43
#
Tigrolik
+770
Tigrolik
Уточню. Трата денег с чужой карты не приравнивается к мошенничеству, а является кражей. Ст. 158 ч. 3 п. г УК РФ. До 6 лет лишения свободы.
Сегодня в 18:44
#
+1307
Grealex
Проще не заметить. И вообще, не делай людям добра и не наживешь себе врагов.
5 минут назад
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