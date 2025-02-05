Как поступить, если вы нашли чужую банковскую карту? Есть только один правильный вариант





Может случиться так, что вы увидите бесхозно лежащую банковскую карту. Не стоит поддаваться на соблазн потратить чужие деньги, но и искать её владельца тоже опасно. ИБ-эксперты дали несколько советов — как действовать в такой ситуации и что нельзя делать в никоем случае. Может случиться так, что вы увидите бесхозно лежащую банковскую карту. Не стоит поддаваться на соблазн потратить чужие деньги, но и искать её владельца тоже опасно. ИБ-эксперты дали несколько советов — как действовать в такой ситуации и что нельзя делать в никоем случае. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Нельзя:· Бежать в магазин или на рынок, чтобы расплатиться этой картой. Во-первых, это неэтично, но главное — приравнивается к мошенничеству. Повсюду в торговых местах установлены камеры, вас быстро вычислят по ним, объявят в розыск, найдут и предъявят обвинение по уголовной статье, которая предусматривает большой штраф или лишение свободы.· Доставать забытую карту из слота в банкомате. Банкомат сам «съест» её, затем за ней придут инкассаторы, после чего банк свяжется с владельцем и предложит забрать её или выпустить новую.· Искать владельца карты в соцсетях. Возможно, кто-то уже потратил хранившиеся на ней средства, после чего выбросил за ненадобностью. Подозрения могут пасть на вас. Также есть вероятность, что владелец карты решил заработать не самым честным образом и начнёт шантажировать вас, обвиняя в краже денег.· Публиковать фотографии карты в соцсетях и домовых чатах, не замазывая имя и номер. Эти данные могут использоваться мошенниками.Единственно правильный вариант действий:· Найдите на обратной стороне карты номер телефона выпустившего её банка, позвоните туда и расскажите о находке. Вас попросят продиктовать её номер, после чего карту заблокируют, с её владельцем свяжутся и предложат выпустить дубликат. Если дозвониться до банка не получается, отнесите карту в полицию (правда, придётся потратить какое-то время на заполнение объяснений о находке).Также можно пройти мимо, будто вы ничего не заметили. В этом случае вы точно не ввяжетесь ни в какие неприятности, но и не получите плюсик к карме, ведь картой сможет воспользоваться кто-то менее честный.