Как правильно удалять приложения в macOS. Нашли полезную и бесплатную утилиту Pearcleaner для Mac

Многие владельцы компьютеров Mac знают, насколько легко удаляются приложения. Достаточно просто закинуть ненужное из папки «Программы» в корзину. Казалось бы, на этом всё, но многие программы оставляют за собой кучу файлов в разных местах, включая настройки, плагины и прочий мусор. Нативными способами этот хлам никак не вычистить, поэтому тут на помощь приходят проекты от энтузиастов. Например, приложение Pearcleaner. Рассказываем, как оно работает и где его скачать.

Для начала объясним, как работает Pearcleaner. Утилита автоматически подгружает список всех установленных приложений и при удалении сразу подчищает все связанные файлы: настройки, кэш, плагины и вспомогательные инструменты. Она также умеет корректно удалять девелоперские среды, ненужные плагины и расширения, что особенно полезно для продвинутых пользователей и разработчиков. Например, если вы пытались кодить в Python, а теперь не знаете, что делать.

Как получить Pearcleaner на свой Mac:
  • Перейдите по ссылке на GitHub и скачайте файл DMG из раздела релизов;
  • Откройте загруженный файл и перенесите Pearcleaner в папку «Программы»;

  • Запустите утилиту и предоставьте полный доступ к диску Mac;
  • Готово!


Интерфейс Pearcleaner относительно простой и интуитивный: достаточно выбрать приложение из списка и нажать кнопку удаления, а утилита позаботится о чистке всех сопутствующих данных. Программа работает быстро, не требует глубокой настройки и полностью безопасна для системы. Плюс можно отдельно просмотреть плагины, остаточные файлы, обновления и многое другое.

 

Из плюсов можно выделить — отсутствие подписки или вообще какой-либо оплаты, регулярные обновления и приятный интерфейс.
