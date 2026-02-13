Как правильно удалять приложения в macOS. Нашли полезную и бесплатную утилиту Pearcleaner для Mac

Многие владельцы компьютеров Mac знают, насколько легко удаляются приложения. Достаточно просто закинуть ненужное из папки «Программы» в корзину. Казалось бы, на этом всё, но многие программы оставляют за собой кучу файлов в разных местах, включая настройки, плагины и прочий мусор. Нативными способами этот хлам никак не вычистить, поэтому тут на помощь приходят проекты от энтузиастов. Например, приложение Pearcleaner. Рассказываем, как оно работает и где его скачать.
Как получить Pearcleaner на свой Mac:
- Перейдите по ссылке на GitHub и скачайте файл DMG из раздела релизов;
- Откройте загруженный файл и перенесите Pearcleaner в папку «Программы»;
- Запустите утилиту и предоставьте полный доступ к диску Mac;
- Готово!
Интерфейс Pearcleaner относительно простой и интуитивный: достаточно выбрать приложение из списка и нажать кнопку удаления, а утилита позаботится о чистке всех сопутствующих данных. Программа работает быстро, не требует глубокой настройки и полностью безопасна для системы. Плюс можно отдельно просмотреть плагины, остаточные файлы, обновления и многое другое.
Из плюсов можно выделить — отсутствие подписки или вообще какой-либо оплаты, регулярные обновления и приятный интерфейс.