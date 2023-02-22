Как превратить «Диспетчер задач» в мини-виджет для мониторинга за процессором, видеокартой и памятью

«Диспетчер задач» в Windows 10 и 11 обладает малоизвестной, но очень полезной возможностью. Можно превратить мониторинг системных ресурсов в миниатюрный виджет, который будет отображаться поверх всех других окон. Это пригодится в том случае, если вам, к примеру, нужно следить за нагрузкой на процессор, память и видеокарты в играх и других ресурсоёмких задачах. Можно обойтись штатными средствами операционной системы, которые гораздо стабильнее и экономнее сторонних решений.Запустите «Диспетчер задач» (через меню «Пуск» или горячим сочетанием клавиш Ctrl + Shift + Esc). Откройте «Параметры» и включите опцию «Поверх других окон».Перейдите к вкладке «Производительность» и дважды щёлкните левой кнопкой мыши на «ЦП», «Память», «Диск» или другой компонент системы (либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Представить сводку»).Виджет готов — можно пользоваться!В виджете наглядно представлены графики нагрузки на процессор, оперативную память, накопители, проводную или беспроводную интернет-сеть и видеокарту. Он отображается поверх остальных окон, поэтому всегда виден. Можно изменить его размер или переместить его в любое место экрана. К сожалению, ему не хватает эффектов прозрачности и возможности прикрепления к рабочему столу.При желании можно сделать виджет, в котором мониторится лишь один из компонентов компьютера. Для этого выберите нужный компонент, нажмите на его график правой кнопкой мыши и выберите «Графическая сводка» — она появится в небольшом окне.Чтобы закрыть виджет, дважды щёлкните по нему левой кнопкой мыши — вернётся обычный «Диспетчер задач».