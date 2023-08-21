Как проверить безопасность расширений в Google Chrome

Вводим в поисковой строке адрес экспериментальной функции « chrome://flags/#safety-check-extensions » без кавычек;

» без кавычек; Активируем, выбрав Enabled из списка;

Перезапускаем клавишей Relaunch.

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Google добавляет новую функцию в свой браузер, которая поможет вычислить расширения созданные злоумышленниками. Она будет доступна всем в будущем обновлении Chrome 117, но есть способ включить ее прямо сейчас.Опция сообщит, если вы используете потенциально опасное расширение, а также покажет список утилит, которые уже были удалены из магазина приложений Google Chrome и считаются ненадежными. В дальнейшем к описанию добавится причины удаления сомнительных инструментов. Для активации потребуется несколько простых действий:Проверить браузер на наличие вредоносных расширений можно, выбрав в настройках. Если таковые имеются, Chrome отметит их.