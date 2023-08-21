Как проверить безопасность расширений в Google Chrome

Google добавляет новую функцию в свой браузер, которая поможет вычислить расширения созданные злоумышленниками. Она будет доступна всем в будущем обновлении Chrome 117, но есть способ включить ее прямо сейчас.
Опция сообщит, если вы используете потенциально опасное расширение, а также покажет список утилит, которые уже были удалены из магазина приложений Google Chrome и считаются ненадежными. В дальнейшем к описанию добавится причины удаления сомнительных инструментов. Для активации потребуется несколько простых действий:
- Вводим в поисковой строке адрес экспериментальной функции «chrome://flags/#safety-check-extensions» без кавычек;
- Активируем, выбрав Enabled из списка;
- Перезапускаем клавишей Relaunch.
Проверить браузер на наличие вредоносных расширений можно, выбрав в настройках «Конфиденциальность и безопасность» → «Проверка безопасности» → «Расширения». Если таковые имеются, Chrome отметит их.
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