Как проверить безопасность расширений в Google Chrome

Артем
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Google добавляет новую функцию в свой браузер, которая поможет вычислить расширения созданные злоумышленниками. Она будет доступна всем в будущем обновлении Chrome 117, но есть способ включить ее прямо сейчас.

Опция сообщит, если вы используете потенциально опасное расширение, а также покажет список утилит, которые уже были удалены из магазина приложений Google Chrome и считаются ненадежными. В дальнейшем к описанию добавится причины удаления сомнительных инструментов. Для активации потребуется несколько простых действий:

  • Вводим в поисковой строке адрес экспериментальной функции «chrome://flags/#safety-check-extensions» без кавычек;
  • Активируем, выбрав Enabled из списка;
  • Перезапускаем клавишей Relaunch.

Проверить браузер на наличие вредоносных расширений можно, выбрав в настройках «Конфиденциальность и безопасность» → «Проверка безопасности» → «Расширения». Если таковые имеются, Chrome отметит их.
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Источник:
Techradar
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