Как проверить, готов ли ваш компьютер к новейшим ИИ-возможностям Windows 11

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В скором времени Microsoft выпустит обновлённую версию Windows 11, в которой будут задействованы возможности искусственного интеллекта и нейросетей. Для их полноценного использования потребуется процессор с NPU (Neural Processing Unit — специальный модуль, отвечающий за ИИ-вычисления).Проверить, обладает ли ваш компьютер процессором с NPU-модулем, очень просто. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск», запустите «Диспетчер задач» и перейдите в раздел «Производительность». Если под информацией о процессоре, памяти, накопителе и видеокарте указано NPU 0 — значит, этот модуль есть и он активен. Если нет — он либо отсутствует в процессоре, либо не задействован из-за отсутствия нужных драйверов.Процессоры с модулями NPU стали появляться лишь недавно — например, это некоторые модели Intel 14-го поколения (включая Core Ultra), AMD Ryzen серий 7000 и 8000, а также Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2 или Snapdragon X Elite и новее. О наличии этих модулей можно узнать на сайтах производителей в описании технических параметров процессора. Если NPU указан, но ваш компьютер его не видит, есть смысл установить самую свежую версию драйвера через «Центр обновления Windows».Нейросети будут использоваться в Windows 11 для работы ИИ-помощника Copilot, обработка эффектов Windows Studio (включая размытие фона, коррекцию освещения, автоматическое кадрирование и голосовую фокусировку), а также в некоторых приложениях (в том числе Paint, «Фото» и «Проводник»), обеспечивая им возможности, которые ранее не были доступны или требовали от пользователя сложных знаний и навыков.