Как проверить, готов ли ваш компьютер к новейшим ИИ-возможностям Windows 11

Александр
В скором времени Microsoft выпустит обновлённую версию Windows 11, в которой будут задействованы возможности искусственного интеллекта и нейросетей. Для их полноценного использования потребуется процессор с NPU (Neural Processing Unit — специальный модуль, отвечающий за ИИ-вычисления).

Проверить, обладает ли ваш компьютер процессором с NPU-модулем, очень просто. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск», запустите «Диспетчер задач» и перейдите в раздел «Производительность». Если под информацией о процессоре, памяти, накопителе и видеокарте указано NPU 0 — значит, этот модуль есть и он активен. Если нет — он либо отсутствует в процессоре, либо не задействован из-за отсутствия нужных драйверов.



Процессоры с модулями NPU стали появляться лишь недавно — например, это некоторые модели Intel 14-го поколения (включая Core Ultra), AMD Ryzen серий 7000 и 8000, а также Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2 или Snapdragon X Elite и новее. О наличии этих модулей можно узнать на сайтах производителей в описании технических параметров процессора. Если NPU указан, но ваш компьютер его не видит, есть смысл установить самую свежую версию драйвера через «Центр обновления Windows».

Нейросети будут использоваться в Windows 11 для работы ИИ-помощника Copilot, обработка эффектов Windows Studio (включая размытие фона, коррекцию освещения, автоматическое кадрирование и голосовую фокусировку), а также в некоторых приложениях (в том числе Paint, «Фото» и «Проводник»), обеспечивая им возможности, которые ранее не были доступны или требовали от пользователя сложных знаний и навыков.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Как включить в Windows 11 новый менеджер учётных записей
Microsoft придумала наказание пользователям пиратской Windows
Полезные возможности, которые появятся в следующем обновлении Windows 11

Рекомендации

Рекомендации

Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую
Как установить крутейшие суперобои из HyperOS на любой смартфон Xiaomi, Poco или Redmi
AliExpress запретил жителям России покупать компьютерные товары. Как обхитрить маркетплейс?
CCleaner больше не нужен. Появилась безопасная утилита для очистки и оптимизации компьютера

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии