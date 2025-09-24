Как работает эфир активности iPhone на Mac с macOS Tahoe







В прошлом году Apple добавила в macOS возможность «зеркалировать» содержимое iPhone на Mac. А в macOS Tahoe она стала ещё лучше благодаря одному важному дополнению — поддержке эфира активности. Рассказываем, как это всё работает.

Абсолютно все владельцы iPhone, iPad и Mac знают, насколько удобны функции «Непрерывности». На них и основана вся «магия Apple», включая быстрое копирование/вставку файлов и текста, запуск открытых приложений с одного устройства на другом, использование iPhone в качестве веб-камеры и многое другое.В прошлом году Apple буквально встроила весь интерфейс iPhone в macOS Sequoia. Причём смартфоном можно полностью управлять с компа. В этом году в macOS Tahoe функция iPhone Mirroring получила апгрейд — она теперь позволяет переносить эфиры активность с iPhone на Mac. Всё работает полностью автоматически.В macOS Tahoe все статусы (доставку, подачу такси, загрузки и тд) можно отследить в строке меню Mac. Нажатие на значок Live Activity в строке меню разворачивает интерфейс для отображения полной информации, как на iPhone. Ну, а двойной щелчок открывает исходное приложение.Теперь вы точно не пропустите курьерскую доставку. Плюс одна причина обновить свой Mac на macOS Tahoe.