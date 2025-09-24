Как работает эфир активности iPhone на Mac с macOS Tahoe

Фархад

Mac

В прошлом году Apple добавила в macOS возможность «зеркалировать» содержимое iPhone на Mac. А в macOS Tahoe она стала ещё лучше благодаря одному важному дополнению — поддержке эфира активности. Рассказываем, как это всё работает.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Mac

Абсолютно все владельцы iPhone, iPad и Mac знают, насколько удобны функции «Непрерывности». На них и основана вся «магия Apple», включая быстрое копирование/вставку файлов и текста, запуск открытых приложений с одного устройства на другом, использование iPhone в качестве веб-камеры и многое другое.

В прошлом году Apple буквально встроила весь интерфейс iPhone в macOS Sequoia. Причём смартфоном можно полностью управлять с компа. В этом году в macOS Tahoe функция iPhone Mirroring получила апгрейд — она теперь позволяет переносить эфиры активность с iPhone на Mac. Всё работает полностью автоматически.

Mac

В macOS Tahoe все статусы (доставку, подачу такси, загрузки и тд) можно отследить в строке меню Mac. Нажатие на значок Live Activity в строке меню разворачивает интерфейс для отображения полной информации, как на iPhone. Ну, а двойной щелчок открывает исходное приложение.

Mac

Теперь вы точно не пропустите курьерскую доставку. Плюс одна причина обновить свой Mac на macOS Tahoe.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как добавить музыку в профиль Telegram
Весь TikTok сходит с ума от этой фишки iOS 26: теперь свайпать ролики можно языком
Как вернуть нормальный режим скриншотов в iOS 26

Рекомендации

Рекомендации

В смартфонах Samsung Galaxy появилось полезное секретное меню. Вот как его включить
Как увеличить часы экрана блокировки на iPhone с iOS 26
«Сбербанк» позволил перейти на бесплатное обслуживание карты. Как это сделать?
Банки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случилась?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии