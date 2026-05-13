Как работает оплата QR-кодом через Сбер в Таиланде: проверили и рассказываем

В конце апреля Сбер запустил возможность оплаты по QR-коду в Таиланде. Я сгонял на майских в Бангкок и проверил этот способ — делюсь впечатлениями.

Что нужно для оплаты Сбером по QR-коду

Как платить QR-кодом через Сбер в Таиланде

На кассе просим оплатить с помощью Thai QR. Если у продавца есть такой способ оплаты, он покажет вам QR-код на своем терминале.

Далее обычные действия как при оплате по СБП: открываем приложение Сбера, нажимаем кнопку QR-код, наводим камеру и сканируем QR с терминала.

В следующем окне вам покажут сумму в рублях — здесь же можно выбрать счет списания.

Если все устраивает: жмем оплатить.

Процесс оплаты может занять несколько минут.

Минусы

Плюсы

Привычно, удобно и относительно быстро — у меня в поддерживаемых точка оплата занимала максимум 2-3 минуты.

Приемлемый курс и отсутствие скрытых комиссий.

Выводы

Вам понадобится актуальная версия приложения СберБанк Онлайн, которая вышла в июне 2025 года и позже (для Android — версия с 16.10, на iOS — версия с 17.0). Версию можно посмотреть в разделе «Настройки» -> «О приложении».В первый день тестирования я сделал несколько покупок: покупал мороженное на территории The Grand Palace, приобретал обувь в Converse, а при попытке оплатить кофе в Starbucks мне заблокировали платежи на 24 часа, якобы «для защиты от мошенничества». Возможно, этой ситуации можно было бы избежать, если предупредить банк о выезде в Таиланд заранее.Оплата по QR поддерживается не всеми терминалами. Например, в New Ballance и Levi's у меня не прошли платежи. Пришлось воспользоваться банковской картой коллег.Оплату Сбером по QR в Таиланде нужно использовать, как вспомогательный инструмент. Я бы не стал рекомендовать на нее полагаться полностью. При неудачном стечении обстоятельств можно попасть в ситуацию с блокировкой платежей или с отсутствием поддержки на терминале. Можно использовать в качестве дополнительной возможности к банковской карте и наличке.