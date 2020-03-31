





В феврале 2018 года компания Google представила так называемые AR-стикеры для приложения Google Camera на смартфонах Pixel. Летом прошлого года эта функция появилась в браузере для чуть большего числа моделей, и теперь, наконец, она доступна для большинства современных и не очень смартфонов на Android и iPhone.Чтобы поиграться с 3D-модельками животных, вам нужен iPhone под управлением iOS 11 и новее, или же смартфон на Android 7 и новее с поддержкой AR. Также не забудьте проверить, что Safari на iOS или Chrome на Android дан доступ к камере, без этого ничего не получится.Если все требования выполнены, введите в поиске Google любое животное из списка ниже: лев, тигр, гепард, утка, волк, козел, медведь, черепаха, кошка, собака, осьминог или аллигатор. На деле их куда больше, можете проверить на любом другом животном. После этого достаточно нажать на значок 3D-просмотра, откалибровать смартфон в пространстве и играться с моделькой:Каждого зверя можно перетаскивать пальцем в удобную область, а также менять его размеры двумя пальцами. При этом животные не будут статичны — так, волк может выть, а утка прятать голову под крыло:К слову, даже на достаточно старом iPhone 6s Plus функция работает плавно и быстро, так что у пользователей более новых смартфонов проблем не будет вообще.