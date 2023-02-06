Как регулировать яркость монитора из системного трея Windows?





В Windows не особенно удобно реализована регулировка яркости монитора, а иногда её просто нет. Некоторые производители ноутбуков предусматривают такую регулировку с помощью кнопок на клавиатуре, на планшетах это зачастую реализовано софтверно, а в случае со стационарными ПК приходится лезть в настройки монитора (а там обычно неинтуитивный запутанный ад).



На выручку придёт небольшая утилита Twinkle Tray. Она встраивается в системный трей и позволяет регулировать яркость экрана ползунком. Эта утилита бесплатная, без рекламы и не содержит функций, которые можно было бы активировать за деньги.







Есть и дополнительная функция: можно выключить монитор нажатием на кнопку с зачёркнутым экраном. Отключение производится программно, аппаратно или — для большей надёжности — сразу программно и аппаратно.







Но и это не всё, самое интересное кроется в настройках Twinkle Tray. Здесь можно назначить горячие клавиши на уменьшение или прибавление яркости экрана (причём, если у вас несколько мониторов, можно назначить отдельные клавиши на каждый из них). Степень изменения яркости кнопкам настраиваемая — от 1 до 100 шагов за каждое нажатие.



Кроме того, Twinkle Tray позволяет настроить автоматическое изменение яркости в зависимости от времени на часах. Скажем, днём вам нужно ярче, а вечером темнее — так можно сделать.



Скачать Twinkle Tray можно из Microsoft Store. Она совместима с Windows 10 и 11.

