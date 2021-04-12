





В «Яндекс.Почте 360» появились новые возможности для отключения рассылок. Теперь от них можно отписаться не только в настройках, но и прямо в папке «Входящие» — во время работы с почтой. Это быстрый и удобный способ избавиться от писем, которые отвлекают от дел.Каждый день пользователи «Почты» удаляют больше 20 миллионов рассылочных писем, даже не читая. Возможно, для кого-то они больше не актуальны, а у кого-то просто нет на них времени. Чтобы отказаться от такой рассылки, теперь достаточно нажать соответствующую кнопку в панели инструментов. Таким образом во «Входящие» будут попадать только те сообщения, которые важны. Тем, кто будет удалять рассылки непрочитанными или отправлять их в спам, сервис сам предложит от них отписаться.Бывает так, что удалённая рассылка снова стала актуальной. Например, человек отписался от рассылки бизнес-школы, а потом снова задумался об учёбе. Тогда он может зайти в настройки (раздел «Управление рассылками») и подключить рассылку снова. В настройках собраны все рассылки, на которые был подписан пользователь. Любую из них можно включить или отключить.