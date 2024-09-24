Как сделать иконки темными на iOS 18

Артем
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Варианты можно комбинировать.

Теперь встроенные приложения Apple имеют два варианта иконок: 
светлые и темные. Так значки выглядят эстетичнее на фоне выбранной темы. Вот как это сделать:

  • Удерживаем палец на главном экране;
  • В левом верхнем углу жмем «+»;
  • Далее «Настроить»;
  • На нижней панели тапаем «Темные».

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Все темные значки имеют черный фон, а не белый или цветной. Стоит отметить, что пока сторонние приложения могут перекраситься не полностью — не все разработчики софта успели подстроиться под нововведения iOS 18. В этом случае система самостоятельно генерирует темный фон, но происходит это тоже не всегда. Кроме того, можно включить темные значки независимо от выбранной темы системы, вы можете оставить светлый режим с темными значками.

Обратите внимание, что на панели есть и другие настройки: иконка солнышка затемнит обои, крупные значки удалят названия приложений, а «Выделение цветом» позволит выбрать определенный цвет.

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Комментарии

+16
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Фунтиков айфон купил?
час назад в 19:24
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