Как сделать панель задач в Windows 11 полностью прозрачной

Компания Microsoft урезала возможности кастомизации панели задач в Windows 11, что не нравится многим пользователям. К примеру, сейчас нельзя изменить её размер и размер иконок или перенести её снизу вверх или в бок. Пользователь может только настроить, чтобы она скрывалась, пока не наведёшь на неё курсор мыши, сменить выравнивание иконок (слева или посередине), а также выбрать, какие иконки встроенных в Windows функций и утилит должны отображаться.
Существуют утилиты, которые позволяют очень гибко настроить панель задач — например, StartAllBack, с помощью которой можно даже частично вернуть интерфейс предыдущих версий Windows. Если вам просто нужно сделать так, чтобы панель задач не мешалась и была почти незаметной — на помощь придёт небольшая бесплатная утилита с открытыми исходниками TranslucentTB, доступная в магазине Microsoft. Она делает простую вещь — добавляет панели задач эффект полной прозрачности.
Возможно, такой дизайн придётся вас по вкусу: полоса панели задач исчезает, её не видно, а иконки расположенных на ней приложений как будто находятся на рабочем столе. С такой настройкой рабочий стол выглядит ещё более минималистично, ведь на нём становится меньше бесполезных и отвлекающих элементов.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым