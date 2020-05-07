Видеоблогер Льюис Хилсентегер, который ведет канал Unbox Therapy на YouTube, нашел необычное применение комплекту колёсиков для Mac Pro от Apple. Он сделал из них скейтборд и снял об этом видео.
Напомним, стоимость комплекта колёсиков для профессионального компьютера Apple составляет 69 990 рублей. Они появились на прилавках магазинов в начале этого года.
В качестве основы для скейтборда Льюис использовал перфорированную стенку Mac Pro. Именно к ней он прикрутил комплект из четырех колёсиков. По словам блогера, скейт прошел испытания и выдержал без повреждений человеческий вес.
Напомним, стоимость комплекта колёсиков для профессионального компьютера Apple составляет 69 990 рублей. Они появились на прилавках магазинов в начале этого года.
В качестве основы для скейтборда Льюис использовал перфорированную стенку Mac Pro. Именно к ней он прикрутил комплект из четырех колёсиков. По словам блогера, скейт прошел испытания и выдержал без повреждений человеческий вес.
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Вот если бы он собрал Теслу)))