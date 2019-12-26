





Когда появился Pencil, работать с ним умели только топовые iPad. Однако Apple явно старается сделать свой стилус более массовым продуктом, так что сейчас он работает даже с недорогим iPad 7-ого поколения (2019). Также компания постоянно расширяет его возможности, и в iOS 13 с его помощью можно делать в том числе и скриншоты экрана.Это действительно нужная фишка: iPad все же немаленькие гаджеты, и тянуться к кнопкам для снятия скриншота не очень-то удобно. А, имея стилус, вам достаточно просто сделать с его помощью свайп по диагонали из нижнего угла:Согласитесь, достаточно удобная функция для тех, кто использует iPad вместе с Pencil.