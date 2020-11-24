То, что можно делиться ссылками на определенную страницу в интернете, знают, скорее всего, многие. Однако начиная с Chrome 80 появилась еще более интересная возможность — теперь можно делиться ссылкой сразу на нужный фрагмент текста на странице, что может быть удобно в случае с большими статьями.
Однако получить такую ссылку не очень просто. Для начала откройте блокнот (или любой текстовый редактор), напишите в нем адрес сайта и после него #:~:text=. Должно получиться вот так:
Теперь скопируйте на сайте нужный фрагмент текста и вставьте его в «конструктор ссылок»:
Теперь вставьте ссылку в адресную строку Chrome — должен открыться выбранный сайт на выбранном фрагменте текста:
Если вы хотите поделиться этой ссылкой, то лучше всего копировать ее из адресной строки браузера, потому что последний заменяет пробелы на их символ %20. В противном случае, если вы скопируете ссылку из блокнота, она может обрезаться как-то так: https://iguides.ru/#:~:text=Как получить доступ.
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