Как сделать Windows похожей на macOS с помощью утилиты Seelen UI

На GitHub и в Microsoft Store появилась обновлённая версия утилиты Seelen UI, которая позволяет полностью изменить интерфейс Windows 10 и 11. Инструмент позиционируется как полноценная среда рабочего стола, надстраиваемая поверх стандартной оболочки операционной системы. В отличие от точечных твиков, Seelen UI предлагает единый набор модулей, включая док-панель, верхнюю панель задач, менеджер окон и виджеты.

В состав утилиты входит Tiling Window Manager — автоматический менеджер окон, который упорядочивает их на экране без перекрытия, поддерживая несколько предустановленных раскладок. Для быстрого запуска приложений реализован лаунчер, вдохновлённый Linux-утилитой Rofi: он вызывается горячими клавишами и позволяет искать программы и выполнять команды без использования мыши.Интерфейс Seelen UI включает в себя плавающую панель задач, которую можно разместить в любом месте экрана, и виджет для быстрого доступа к приложениям, напоминающий панель в macOS. Также присутствует встроенный медиаплеер, управляющий воспроизведением в совместимых приложениях, и модуль кастомизации, позволяющий менять темы, иконки и звуковые схемы через CSS-стили.Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом. Разработчики рекомендуют устанавливать её через Microsoft Store или менеджер пакетов winget, так как эти версии проходят проверку подписей и автоматически обновляются. В качестве альтернативы доступны MSIX-пакеты и EXE-инсталляторы с GitHub, однако EXE-версия может вызывать срабатывание антивируса.Seelen UI требует наличия WebView2 Runtime, который встроен в Windows 11. На Windows 10 этот компонент доустанавливается автоматически. При первом запуске рекомендуется создать точку восстановления системы, так как утилита глубоко интегрируется в оболочку и может конфликтовать с некоторыми приложениями или обновлениями. Разработчики активно выпускают патчи: версия 2.0.0, вышедшая недавно, сократила размер установщика вдвое и добавила поддержку мультимониторных конфигураций.