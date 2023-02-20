Как сделать YouTube сверхминималистичным, чтобы вас не отвлекали бесполезные видео





Главная страница YouTube многим может показаться перегруженной информацией — там можно увидеть рилсы (аналоги сторис), странным образом отсортированные видео из подписок, непонятно откуда взявшиеся рекомендации и рекламу. Расширение Minimal YouTube бросает нас в другую крайность — на главной нет ничего, кроме поисковой строки.



В результатах поиска отображаются найденные видео. Можно воспользоваться фильтром, который позволяет точнее найти нужные ролики. Расширение вырезает лишнюю информацию и со страниц видео — нет бокового меню, рекламы, пользовательских комментариев, счётчиков лайков рекомендованных видеозаписей и плейлиста, хотя все остальные элементы и возможности сохранены.







По замыслу разработчиков, это расширение позволяет находить на YouTube ровно то, что нужно, и не отвлекаться на другие видео. Система рекомендаций YouTube заточена под другое — она стремится удержать пользователя на площадке как можно дольше, постоянно подсовывая всё новые и новые ролики, которые он может посчитать интересными.



Расширение Minimal YouTube доступно для Chrome и Firefox. Не исключено, что Google удалит его из интернет-магазина Chrome, тогда можно будет скачать его из репозитория GitHub и установить с помощью «режима разработчика».



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