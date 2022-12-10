Как сделать запись экрана в Windows 11 штатными средствами операционной системы

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Запустите «Ножницы» (или Snipping Tool) горячим сочетанием клавиш Win+Shift+S

Появится несколько опций захвата экрана, в том числе запись видео

До сих пор записывать видео с экрана компьютера на базе Windows можно было только с помощью сторонних программ (а в играх — через приложение Xbox Game Bar). Компания Microsoft наконец-то решила эту проблему и добавила поддержку видеозаписи в утилиту «Ножницы», которая встроена в Windows 11.В настоящее время запись происходящего на экране утилитой «Ножницы» доступна только в тестовых сборках Windows 11, которые выпускаются в ветке Dev Channel. Спустя несколько недель или месяцев доступ к этой возможности появится и у пользователей релизных сборок Windows 11.Как воспользоваться записью экрана на видео в Windows:После записи видео вам будет доступен предпросмотр. Можно обрезать лишние фрагменты и сохранить видеофайл в папку, где хранятся скриншоты, а также отправить его другим пользователям в мессенджерах или соцсетях.Microsoft проводит тестирование обновлённой утилиты «Ножницы», поэтому есть вероятность, что опция записи видео с экрана претерпит небольшие изменения перед тем как станет доступа всем пользователям Windows 11.