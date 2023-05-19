Как скачать ChatGPT на iPhone в России? Создаём дополнительный аккаунт Apple ID за пару минут и устанавливаем приложение OpenAI

Фархад
ChatGPT iPhone

Спустя почти полгода после запуска популярнейшего чат-бота ChatGPT разработчики из OpenAI выпустили официальное мобильное приложение для iPhone и iPad. Как выяснилось, пока оно доступно только в американском App Store, но это не повод унывать или хуже того ждать релиза в других регионах — создать новый аккаунт и загрузить любое нужное приложение можно за несколько минут. Рассказываем, как сделать новый Apple ID и установить ChatGPT на iPhone в России.

Вот как можно создать новый Apple ID:
  • Откройте сайт Apple ID и создайте новый аккаунт;
  • Во вкладке «Страна/Регион» выберите США или Канаду;
ChatGPT iPhone
  • Укажите свой номер телефона для получения кода подтверждения и активации учётной записи (можно использовать российский);
  • Теперь зайдите в App Store, нажмите на значок своего аккаунта в правом верхнем углу и выйдите из него, пролистав вниз;
ChatGPT iPhone
  • Войдите под новым Apple ID и введите регистрационные данные (индекс, штат, город — можете ввести любые из Google);
  • Введите в поиске OpenAI ChatGPT и запустите загрузку;
chatgpt ios
  • Теперь можете вернуться на свой основной Apple ID, а все обновления ChatGPT будут автоматически устанавливаться со второго аккаунта.

Стоит отметить, что для пользования мобильным приложением вам нужен аккаунт OpenAI. Как зарегистрировать учётку под ChatGPT из России мы рассказывали в отдельном гайде. Интересно, что всего за несколько часов после размещения приложения в App Store оно возглавило топ скачиваемых программ в категории «Продуктивность».

С помощью учётной записи Apple ID для другого региона вы также можете скачать остальные приложения и игры, недоступные в российском App Store.

chatgpt ios

Как отметил мой коллега Олег Воронин, в самом приложении ChatGPT почти нет настроек, а чат-бот при этом без проблем общается с пользователем на русском языке. От веб-версии отличий тут нет никаких. В будущем разработчики также обещают выпустить приложение для Android. 
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Вышло официальное приложение ChatGPT для iPhone
Apple запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT
ChatGPT подло подставил студентов: они невиновны, но получили «неуд»
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Как скачать Brawl Stars на iPhone в 2023 году
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Как отвязать от Wildberries все платёжные карты. Даже те, что вроде были удалены, но в реальности остались там
Включите эту опцию на iPhone с iOS 16.4, чтобы собеседник слышал вас в разы лучше

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3072
kardigan
А оно нужно!?
час назад в 13:54
#
Купить рекламу