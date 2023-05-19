Как скачать ChatGPT на iPhone в России? Создаём дополнительный аккаунт Apple ID за пару минут и устанавливаем приложение OpenAI

Спустя почти полгода после запуска популярнейшего чат-бота ChatGPT разработчики из OpenAI выпустили официальное мобильное приложение для iPhone и iPad. Как выяснилось, пока оно доступно только в американском App Store, но это не повод унывать или хуже того ждать релиза в других регионах — создать новый аккаунт и загрузить любое нужное приложение можно за несколько минут. Рассказываем, как сделать новый Apple ID и установить ChatGPT на iPhone в России.
Вот как можно создать новый Apple ID:
- Откройте сайт Apple ID и создайте новый аккаунт;
- Во вкладке «Страна/Регион» выберите США или Канаду;
- Укажите свой номер телефона для получения кода подтверждения и активации учётной записи (можно использовать российский);
- Теперь зайдите в App Store, нажмите на значок своего аккаунта в правом верхнем углу и выйдите из него, пролистав вниз;
- Войдите под новым Apple ID и введите регистрационные данные (индекс, штат, город — можете ввести любые из Google);
- Введите в поиске OpenAI ChatGPT и запустите загрузку;
- Теперь можете вернуться на свой основной Apple ID, а все обновления ChatGPT будут автоматически устанавливаться со второго аккаунта.
Стоит отметить, что для пользования мобильным приложением вам нужен аккаунт OpenAI. Как зарегистрировать учётку под ChatGPT из России — мы рассказывали в отдельном гайде. Интересно, что всего за несколько часов после размещения приложения в App Store оно возглавило топ скачиваемых программ в категории «Продуктивность».
С помощью учётной записи Apple ID для другого региона вы также можете скачать остальные приложения и игры, недоступные в российском App Store.
Как отметил мой коллега Олег Воронин, в самом приложении ChatGPT почти нет настроек, а чат-бот при этом без проблем общается с пользователем на русском языке. От веб-версии отличий тут нет никаких. В будущем разработчики также обещают выпустить приложение для Android.
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