Как скачать ChatGPT в России в 2026 году. Способы для всех платформ

Фархад



Наверняка уже все слышали про ChatGPT. Кто-то им уже активно пользуется, кто-то ещё не решился, а многие сталкиваются с одним и тем же вопросом — где и как скачать настоящее приложение? Почему так происходит? Всё просто: поисковые выдачи зачастую выдают сотни клонов с похожими названиями, которые могут быть небезопасными или вовсе не работать. Особенно непросто достать оригинал в России, поскольку в местных сторах официальных версий нет. В этом гайде разберём, как и где скачать настоящий ChatGPT, как его установить на разные устройства, какие ограничения могут возникнуть и как оформить подписку из России.

Официальные приложения




Сразу ответим на главный вопрос: зачем нужна мобильная версия, если можно пользоваться в браузере? Нативное приложение ChatGPT — самый быстрый доступ к генерации текста, переводу, подсказкам и обучению прямо на подручном гаджете. Причём в приложении у вас будет ваш аккаунт с историей запросов и пониманием контекста, а в веб-версии есть вероятность периодических вылетов из учётки. Плюс на многих смартфонах можно назначить запуск ChatGPT на кнопку или голосовую команду.

iPhone и iPad




В Российском App Store официального приложения от OpenAI нет. Но есть множество подделок с похожими названиями. Ни в коем случае не используйте их. Недобросовестные разработчики используют популярный нейминг для сбора ваших данных и обучения своих языковых моделей. А в особых случаях — на том конце вовсе не ИИ, а гражданин Индии.

Чтобы скачать настоящий ChatGPT на iPhone или iPad в России, нужно сменить регион аккаунта или завести новую учётку Apple ID в США, например. Как это сделать, мы рассказывали тут.

Теперь войдите в App Store с аккаунтом США, в строке поиска введите ChatGPT и скачайте его. Обязательно убедитесь в карточке утилиты, что разработчиком выступает OpenAI. После установки, откройте и авторизуйтесь.

Android




В Google Play наблюдается схожая с App Store ситуация — клонов сотни, а оригинальной утилиты нет. Но, в отличие от iOS, на Android всё ещё можно скачивать приложения из сторонних магазинов. Даже создавать новый Google-аккаунт и входить только с иностранного IP-адреса в некоторых случаях не придётся. Но не у всех этот метод может сработать.

Вот, как можно поставить ChatGPT на Android:
  • Зайдите в настройки безопасности на своём устройстве и включите опцию «Установка из неизвестных источников»;
  • Откройте сайт APK Pure и скачайте магазин приложений;
  • Запустите приложение и найдите в поиске ChatGPT;
  • Убедитесь, что издателем выступает OpenAI, а затем установите его;
  • Готово!

Способ с возможностью оплаты подписки. Сразу отметим, что тут вам нужна будет хотя бы виртуальная карта иностранного банка. Для этого делаем следующее, предварительно сменив IP-адрес на американский:
  • Войдите через браузер в свой аккаунт Google и откройте страницу payments.google.com;
  • Перейдите в раздел Settings и создайте новый платёжный профиль в США (если у вас уже есть российский профиль, нажмите на карандаш рядом с пунктом «Страна»);
  • Сгенерируйте адрес в США (найдите любой адрес в штате Монтана, Аляска с помощью Google) и укажите его в профиле;
  • Введите данные карты;
  • Запустите Google Play и откройте в нём «Настройки» > «Общие» > «Настройки аккаунта и устройства»;
  • В разделе «Страна и профили» измените страну на США;
  • Теперь можете скачать ChatGPT из Play Store;
  • Готово!


Последний вариант — создать Google-аккаунт с нуля, заранее сменив виртуальное местоположение, чтобы сервера определяли вас в другой стране.

Windows




Если вы часто работаете на компьютере, то отдельное приложение будет удобнее браузера. Оно быстрее запускается, интегрируется в систему, плюс есть горячие клавиши и уведомления.

Как установить:
  • Для начала измените в настройках Windows страну или регион на США/Европу;
  • Перейдите на официальный сайт OpenAI через браузер;
  • Найдите раздел загрузок и выберите версию для Windows;
  • Вас перекинет в Microsoft Store (можно просто нажать тут);
  • Запустите установку;
  • Готово!


Теперь можно сменить регион обратно. Искать хакнутые версии для Windows не стоит, так как это может вылиться в троян или другие беды с системой.

macOS




В случае с Mac всё максимально просто:
  • Перейдите по этой ссылке;
  • Скачайте файл .dmg тут;
  • Откройте его и перетащите приложение в папку «Программы»;
  • Запустите ChatGPT и войдите в свой аккаунт;
  • Готово!


Важно: приложение работает только на Mac с чипами M-серии. На Intel придётся использовать веб-версию.

Альтернатива: веб-версия ChatGPT




Если установка приложений не подходит или недоступна, есть универсальный вариант — веб-версия:
  • Откройте браузер Chrome / Safari / Opera / FireFox / Edge;
  • Перейдите на официальный сайт ChatGPT;
  • Авторизуйтесь — всё готово!


Из плюсов можно выделить, что это точно работает на любой платформе, не требует установки, не занимает места на девайсе и всегда предоставляет доступ к актуальной версии чат-бота.

Установка как PWA (веб-приложение)




Если коротко, PWA — промежуточный вариант между браузером и приложением. По сути, ChatGPT будет работать как отдельное приложение в своём окне, а не в браузере. Его не нужно будет скачивать и обновлять через App Store или Play Market.

Как получить PWA:
  • Откройте сайт ChatGPT в браузере;
  • Нажмите на значок поделиться;
  • Выберите «На экран домой»;
  • Введите любое название;
  • Готово!

После установки зарегистрируйте аккаунт на почту без привязки номера телефона. Обязательно используйте зарубежный IP-адрес на всех этапах регистрации. Из минусов — нет голосового и видео режимов.

Как оплатить подписку ChatGPT из России




В большинстве случаев вам хватит лимитов бесплатной версии ChatGPT, но при необходимости вы сможете оплатить подписку следующими способами:
  • через баланс App Store, придётся покупать гифт-карты для другого региона Apple ID;
  • в веб-версии через банковскую карту Visa/Mastercard другой страны;
  • через виртуальные зарубежные карты.

Если появится что-то новое, мы обязательно дополним этот материал.
Комментарии

+33
winp
А вы сами пробовали на андроид установить по вашему способу?)
час назад в 22:40
#